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Син Олега Сенцова отримав українське громадянство (фото)

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Фото: Facebook Oleg Sentsov | Олег Сенцов з дружиною

На початку грудня 2022 стало відомо про народження четвертої дитини українського режисера.

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Двохмісячний син Олега Сенцова отримав українське громадянство у США. Про це повідомила мама малюка у Facebook.

Юристка родом з України Вероніка Вельч показала кадри двохмісячного Дем'яна під час отримання його громадянства у Вашингтоні.

"От минув рік. Наш син народився далеко від дому, а його тато зараз на війні. Нині наша чудова пані Посол вручила Дем’янчикові довідку про набуття українського громадянства і ми стали ближчими додому, і до Перемоги", — зазначила кохана українського режисера, який наразі воює на передовій.

Окрім цього, Вероніка Вельч зізналася, як запланували дитину з чоловіком "в один із сірих київських ранків".

Український режисер та адвокатка Вероніка Вельч узаконили свої стосунки влітку 2022. Для цього Сенцов спеціально прибув на кілька днів до США.

Також у громадського діяча є донька Аліна та син Владислав від першої дружини Алли, та донька Емма від фотографині Юлії Бабич.

Син Олега Сенцова отримав українське громадянство

Кохана українського режисера час від часу викладає кадри малюка у соцмережі.

Нагадаємо, дружина Олега Сенцова показала їхнього сина, що підріс.

Також Фокус детальніше писав про весілля Олега Сенцова та Вероніки Вельч влітку 2022.