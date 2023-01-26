Син Олега Сенцова отримав українське громадянство (фото)

На початку грудня 2022 стало відомо про народження четвертої дитини українського режисера.

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Двохмісячний син Олега Сенцова отримав українське громадянство у США. Про це повідомила мама малюка у Facebook.

Юристка родом з України Вероніка Вельч показала кадри двохмісячного Дем'яна під час отримання його громадянства у Вашингтоні.

"От минув рік. Наш син народився далеко від дому, а його тато зараз на війні. Нині наша чудова пані Посол вручила Дем’янчикові довідку про набуття українського громадянства і ми стали ближчими додому, і до Перемоги", — зазначила кохана українського режисера, який наразі воює на передовій.

Окрім цього, Вероніка Вельч зізналася, як запланували дитину з чоловіком "в один із сірих київських ранків".

Український режисер та адвокатка Вероніка Вельч узаконили свої стосунки влітку 2022. Для цього Сенцов спеціально прибув на кілька днів до США.

Також у громадського діяча є донька Аліна та син Владислав від першої дружини Алли, та донька Емма від фотографині Юлії Бабич.

[ + – ] Син Олега Сенцова отримав українське громадянство

Кохана українського режисера час від часу викладає кадри малюка у соцмережі.

Нагадаємо, дружина Олега Сенцова показала їхнього сина, що підріс.

Також Фокус детальніше писав про весілля Олега Сенцова та Вероніки Вельч влітку 2022.