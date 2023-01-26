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Стиль жизни

Сын Олега Сенцова получил украинское гражданство (фото)

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Фото: Facebook Oleg Sentsov | Олег Сенцов с супругой

В начале декабря 2022 года стало известно о рождении четвертого ребенка украинского режиссера.

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Двухмесячный сын Олег Сенцов получил украинское гражданство в США. Об этом сообщила мама малыша в Facebook.

Юрист родом из Украины Вероника Вельч показала кадры двухмесячного Демьяна во время получения его гражданства в Вашингтоне.

"Вот прошел год. Наш сын родился далеко от дома, а его папа сейчас на войне. Сейчас наша замечательная госпожа Посол вручила Демьянчику справку о получении украинского гражданства и мы стали ближе к дому, и к Победе", — отметила возлюбленная украинского режиссера, который сейчас воюет на передовой.

Кроме этого, Вероника Вельч призналась, как запланировала ребенка с мужем "в одно серое киевское утро".

Украинский режиссер и адвокат Вероника Вельч узаконили свои отношения летом 2022 года. Для этого Сенцов специально прибыл на несколько дней в США.

Также у общественного деятеля есть дочь Алина и сын Владислав от первой жены Аллы, и дочь Эмма от фотографа Юлии Бабич.

Сын Олега Сенцова получил украинское гражданство

Возлюбленная украинского режиссера время от времени выкладывает кадры малыша в соцсети.

Напомним, жена Олега Сенцова показала их подросшего сына.

Также Фокус подробнее писал о свадьбе Олега Сенцова и Вероники Вельч летом 2022 года.