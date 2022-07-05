Режиссер Олег Сенцов женился на американке

Его избранницей стала Вероника Вельч, адвокат из Вашингтона

Известный украинский режиссер Олег Сенцов женился во второй раз. Его избранницей стала Вероника Вельч, юрист из Вашингтона, США. Об этом сообщил сам режиссер, опубликовав фото в соцсетях.

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На церемонии Олег был в военной форме, а Вероника в платье-вышиванке и лиловых туфельках Manolo Blahnik. Именно в таких, но синего цвета, выходила замуж героиня Сары Джессики Паркер в "Сексе в большом городе".

[ + – ] Свадьба Олега Сенцова и Вероники Вельч Фото: Facebook Oleg Sentsov

Церемония прошла скромно, но гости все же собрались. Среди них были Ульяна Супрун, бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, и Севгиль Мусаева, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда".

[ + – ] Свадьба Олега Сенцова и Вероники Вельч Фото: Facebook Oleg Sentsov

[ + – ] Уляна Супрун на свадьбе Олега Сенцова Фото: Facebook Oleg Sentsov

Для Вероники это не первый брак. Ее первым мужем был бывший координатор движения "Чесно" Андрей Круглашев, у них есть общий ребенок.

У Сенцова есть двое взрослых детей от первого брака и дочь Эмма, которая родилась в декабре 2020-го, от отношений с журналисткой Юлией Бабич.

Напомним, со своей первой женой Аллой Олег Сенцов развелся. Точнее на развод подала она сама, когда Сенцова арестовали в 2014 году, вывезли в РФ и приговорили к 20 годам колонии.

7 сентября 2019 года, когда режиссера освободили, в аэропорту его встречала дочь Алина, а на следующий день из Крыма приехали мать Людмила, сын Владислав и бывшая жена Алла. Алина осталась жить с отцом.

Его сын и мать переехали из аннексированного Крыма только через год. Сенцов писал, что его бывшая жена не хотела отпускать сына. Она приняла аннексию и воспитывала ребенка соответствующе, но две недели в Украине ему хватило, "чтобы эта пелена спала", писал Сенцов.

Свои отношения с матерью младшей дочки Эммы он скрывал, но журналисты выяснили, кто мать ребенка. Бабич отреагировала резко, заявив, что "Я – мать своего ребенка; я не рожала его кому-то", – написала она.

Напомним, после начала войны в Украине, Олег Сенцов вступил в ряды теробороны, после сообщил, что вступил в ряды спецподразделения и отправился воевать на восток Украины.