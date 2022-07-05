Режисер Олег Сенцов одружився з американкою

Його обраницею стала Вероніка Вельч, адвокатка з Вашингтона.

Відомий український режисер Олег Сенцов одружився вдруге. Його обраницею стала Вероніка Вельч, юристка з Вашингтона, США. Про це повідомив сам режисер, опублікувавши фото в соцмережах.

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На церемонії Олег був у військовій формі, а Вероніка в сукні-вишиванці та фіолетових туфельках Manolo Blahnik. Саме в таких, але синього кольору, виходила заміж героїня Сари Джесіки Паркер у "Сексі та місті".

[ + – ] Весілля Олега Сенцова та Вероніки Вельч Фото: Facebook Oleg Sentsov

Церемонія пройшла скромно, але гості все ж таки зібралися. Серед них були Уляна Супрун, колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України, та Севгіль Мусаєва, головна редакторка онлайн-видання "Українська правда".

[ + – ] Весілля Олега Сенцова та Вероніки Вельч Фото: Facebook Oleg Sentsov

[ + – ] Уляна Супрун на весіллі Олега Сенцова Фото: Facebook Oleg Sentsov

Для Вероніки це не перший шлюб. Її першим чоловіком був колишній координатор руху "Чесно" Андрій Круглашов, вони мають спільну дитину.

Сенцов має двох дорослих дітей від першого шлюбу й доньку Емму, яка народилася в грудні 2020-го, від стосунків із журналісткою Юлією Бабич.

Нагадаємо, зі своєю першою дружиною Аллою Олег Сенцов розлучився. Точніше на розлучення подала вона сама, коли Сенцова заарештували 2014 року, вивезли в РФ і засудили до 20 років колонії.

7 вересня 2019 року, коли режисера звільнили, в аеропорту його зустрічала дочка Аліна, а наступного дня з Криму приїхали мати Людмила, син Владислав і колишня дружина Алла. Аліна залишилася жити з батьком.

Його син і мати переїхали з анексованого Криму лише за рік. Сенцов писав, що його колишня дружина не хотіла відпускати сина. Вона прийняла анексію та виховувала дитину відповідно, але два тижні в Україні їй вистачило, "щоб ця завіса спала", писав Сенцов.

Свої стосунки з матір'ю молодшої доньки Емми він приховував, але журналісти з'ясували, хто мати дитини. Бабич відреагувала різко, заявивши: "Я — мати своєї дитини; я не народжувала її комусь", — написала вона.

Нагадаємо, після початку війни в Україні Олег Сенцов вступив до лав тероборони, потім повідомив, що вступив до лав спецпідрозділу та вирушив воювати на схід України.