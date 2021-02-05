В Олега Сенцова народилася дочка (фото)

Дівчинку назвали Еммою, і вона стала третьою дитиною колишнього в'язня Кремля.

Український режисер і колишній вʼязень Кремля Олег Сенцов вранці, 5 лютого, поділився в соціальній мережі Фейсбук знімком, на якому цілує немовля, яке тримає на руках.

"Дочка Емма", — коротко підписав він кадр.

Фото: Facebook/Олег Сенцов

Це — третя дитина режисера. У нього вже є 19-річна дочка Аліна і 17-річний син Владислав від першого шлюбу.

Після того, як Сенцова заарештували у 2014 році, і його відвезли в Росію, діти залишилися в Криму, і їхнім вихованням займалися дружина Алла і мати режисера Людмила, яка жила в селищі під Сімферополем.

Після того, як російський суд засудив його до 20 років колонії, Алла Сенцова подала на розлучення.

7 вересня 2019 року, після звільнення, режисера в аеропорту зустрічала дочка Аліна, а на наступний день з Криму приїхали мати Людмила, син Владислав і колишня дружина Алла. Після цього Аліна залишилася жити з батьком у столиці.

13 січня 2020 року Сенцов написав у Фейсбуці про те, що його мама і син теж переїхали в Київ, і тепер сімʼя воззʼєдналася. За його словами, колишня дружина не хотіла відпускати Владислава. Колишній політвʼязень підкреслив, що його екс-дружина — етнічна українка, народилася на Івано-Франківщині, але прийняла анексію Криму. Тому Влад був не тільки в сумних умовах, але і під тиском пропаганди та брехні. Але два тижні в Україні йому вистачило, "щоб ця пелена спала".

Фото: Facebook/Олег Сенцов

Нагадаємо: екс-президент Польщі Лех Валенса висунув режисера, українського політвʼязня Олега Сенцова, котрий відбував покарання за безпідставним звинуваченням у тероризмі, на Нобелівську премію миру.