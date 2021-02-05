У Олега Сенцова родилась дочь (фото)

Девочку назвали Эммой, и она стала третьим ребенком бывшего узника Кремля.

Украинский режиссёр и бывший узник Кремля Олег Сенцов утром, 5 февраля, поделился в социальной сети Фейсбук снимком, на котором целует младенца, которого держит на руках.

"Дочка Эмма", – коротко подписал он кадр.

Фото: Facebook/Олег Сенцов

Это – третий ребенок режиссера. У него уже есть 19-летняя дочь Алина и 17-летний сын Владислав от первого брака.

После того, как Сенцова арестовали в 2014 году, и его увезли в Россию, дети остались в Крыму, и их воспитанием занимались жена Алла и мать режиссера Людмила, которая жила в поселке под Симферополем.

После того, как российский суд приговорил его к 20 годам колонии, Алла Сенцова подала на развод.

7 сентября 2019 года, после освобождения, режиссера в аэропорту встречала дочь Алина, а на следующий день из Крыма приехали мать Людмила, сын Владислав и бывшая жена Алла. После этого Алина осталась жить с отцом в столице.

13 января 2020 года Сенцов написал в Фейсбуке о том, что его мама и сын тоже переехали в Киев, и теперь семья воссоединилась. По его словам, бывшая жена не хотела отпускать Владислава. Бывший политзаключенный подчеркнул, что его экс-супруга – этническая украинка, родилась на Ивано-Франковщине, но приняла аннексию Крыма. Поэтому Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, "чтобы эта пелена спала".

Фото: Facebook/Олег Сенцов

Напомним, экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул отбывающего наказание по ложному обвинению в терроризме режиссера украинского политзаключенного Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.