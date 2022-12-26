Жена Олега Сенцова показала подросшего сына (фото)

Это первый общий ребенок супругов.

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Жена украинского режиссера и военного Олега Сенцова Вероника Вельч показала фотоколлаж, на котором изображен их сын Демьяна рядом со снимком его отца в военной форме.

"Мои мужчины – строгость и уверенность", — прокомментировала фото возлюбленная режиссера.

Директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh родила сына от Олега Сенцова в начале декабря 2022. Свои романтические отношения пара узаконила летом 2022. Для этого Сенцов прилетел в США прямо с передовой.

[ + – ] Олег Сенцов и его сын

Отметим, что от первого союза с Аллой Сенцовой у военного подрастают двое детей — дочь Алина и сын Владислав. Также у Сенцова есть дочь Эмма от фотографа Юлии Бабич.

Первая жена украинского режиссера подала на развод, когда он попал в плен в 2014 году.

В июле 2022 Сенцов женился на кандидате политических наук и директоре по адвокации американской компании Ridgley Walsh Веронике Вельч, которая родом из Ивано-Франковской области и училась в Черновцах.

[ + – ] Олег Сенцов и Вероника Вельч Фото: Facebook Oleg Sentsov

Это первый общий ребенок супругов. Впрочем, у адвоката уже есть ребенок от предыдущего союза.

Напомним, Олег Сенцов стал отцом в четвертый раз и показал лицо сына.

Также Фокус писал о церемонии бракосочетания Олега Сенцова и Вероники Вельч.