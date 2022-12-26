Жена Олега Сенцова показала подросшего сына (фото)
Это первый общий ребенок супругов.
Жена украинского режиссера и военного Олега Сенцова Вероника Вельч показала фотоколлаж, на котором изображен их сын Демьяна рядом со снимком его отца в военной форме.
"Мои мужчины – строгость и уверенность", — прокомментировала фото возлюбленная режиссера.
Директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh родила сына от Олега Сенцова в начале декабря 2022. Свои романтические отношения пара узаконила летом 2022. Для этого Сенцов прилетел в США прямо с передовой.
Отметим, что от первого союза с Аллой Сенцовой у военного подрастают двое детей — дочь Алина и сын Владислав. Также у Сенцова есть дочь Эмма от фотографа Юлии Бабич.
Первая жена украинского режиссера подала на развод, когда он попал в плен в 2014 году.
В июле 2022 Сенцов женился на кандидате политических наук и директоре по адвокации американской компании Ridgley Walsh Веронике Вельч, которая родом из Ивано-Франковской области и училась в Черновцах.
Это первый общий ребенок супругов. Впрочем, у адвоката уже есть ребенок от предыдущего союза.
Напомним, Олег Сенцов стал отцом в четвертый раз и показал лицо сына.
Также Фокус писал о церемонии бракосочетания Олега Сенцова и Вероники Вельч.