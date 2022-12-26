Дружина Олега Сенцова показала сина, що підріс (фото)

Це перша спільна дитина подружжя.

Related video

Дружина українського режисера та військового Олега Сенцова Вероніка Вельч показала фотоколаж, на якому зображено їхнього сина Дем'яна поруч зі знімком його батька у військовій формі.

"Мої чоловіки – суворість і впевненість", — прокоментувала фото кохана режисера.

Директорка з адвокації американської компанії Ridgley Walsh народила сина від Олега Сенцова на початку грудня 2022. Свої романтичні стосунки пара узаконила влітку 2022. Для цього Сенцов прилетів до США прямо з передової.

[ + – ] Олег Сенцов та його син

Зазначимо, що від першого союзу з Аллою Сенцовою у військового підростає двоє дітей — донька Аліна та син Владислав. Також у Сенцова є донька Емма від фотографки Юлії Бабич.

Перша дружина українського режисера подала на розлучення, коли він потрапив у російський полон у 2014 році.

У липні 2022 Сенцов одружився з кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч, яка родом з Івано-Франківщини і навчалася в Чернівцях.

[ + – ] Олег Сенцов та Вероніка Вельч Фото: Facebook Oleg Sentsov

Це перша спільна дитина подружжя. Втім, в адвокатки уже є дитина від попереднього союзу.

Нагадаємо, Олег Сенцов став батьком вчетверте та показав обличчя сина.

Також Фокус писав про церемонію одруження Олега Сенцова та Вероніки Вельч.