Олег Сенцов вчетверте став батьком (фото)

Режисер розсекретив стать та ім'я дитини.

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46-річний український режисер та громадський активіст Олег Сенцов вчетверте став батьком. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Новоспечений батько поділився з підписниками фото дружини та новонародженого малюка, а також розсекретив його стать та ім'я.

"В ці важкі для нас усіх часи мало буває світлих подій. Але життя, яке ми боронимо, обов'язково візьме верх. Дякую, кохана, за нашого Дем'яна!" — зазначив режисер, який наразі воює у лавах ЗСУ.

Зазначимо, що від першого союзу з Аллою Сенцовою в режисера підростає двоє дітей — донька Аліна та син Владислав. Також в активіста є донька Емма від фотографки Юлії Бабич.

Перша дружина Сенцова подала на розлучення, коли він потрапив у російський полон у 2014 році.

[ + – ] Весілля Олега Сенцова Фото: Facebook Oleg Sentsov

У липні 2022 Олег Сенцов одружився з кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч, яка родом з Івано-Франківщини. Це перша спільна дитина пари. Проте у Вероніки Вельч уже є дитина від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, Олег Сенцов прилетів на своє весілля прямо з передової.

Також Фокус писав про творчі плани Олега Сенцова до повномасштабного вторгнення.