"Ведемо переговори із американськими зірками". Олег Сенцов поділився найближчими творчими планами

Режисер в інтерв'ю Фокус розповів, що зараз знімає соціальну драму "Кай". За словами Сенцова, нова стрічка буде складнішою за "Носорога".

Олег Сенцов розкрив для Фокусу свої найближчі творчі плани: він готується до зйомок соціальної драми "Кай" та сімейного фільму "Блискучий світ" (у співпраці з американцями)

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"У мене є кілька сценаріїв, частина написана до воєнного часу, частина під час. Я займаюся ними в хронологічному порядку написання. Зараз знімаю соціальну драму "Кай". Сценарій "Кая" складніший за "Носорога". Поляки підтвердили свою участь. Зараз шукаємо для співпраці німців і з французами ведемо переговори.Хочу, щоб це було копродукцією чотирьох країн – плюсфонд "Євримаж". За сюжетом пара знаходиться в процесі розлучення (факти частково з моєї особистої історії). І у них — дитина-аутист. Але цей фільм не про Сенцова Я показую знайомі мені речі через іншого персонажа.

А до сімейного фільму "Блискучий світ" я хочу під'єднати американців. Це світла історія про жінку з дитиною, яка переїхала до провінційного міста. Це буде голлівудська стрічка, тож переговори ведемо з американцями. А цей проєкт називаю дитячим кіно для дорослих. І хочу його знімати англійською в Україні. Для такого фільму в портфелі потрібно мати зірку, яка сказала б "так". Ми ведемо перемовини. І під неї ми тоді все вишиковуємо: так працює кінематограф у США. В Америці ніхто не дасть грошей під невідомих акторів. Вони мають там трохи незалежного кіно, але навіть воно зараз "вильнуло" в бік цифрових платформ, що диктують свої формати", — розповів Фокусу режисер.

Перед прем'єрою свого фільму "Носоріг" Сенцов дав Фокусу ексклюзивне інтерв'ю. Його повна версія тут.