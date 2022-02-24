"Ведем переговоры с американцами звездами". Олег Сенцов поделился ближайшими творческими планами

Режиссер в интервью Фокусу рассказал, что сейчас снимает социальную драму "Кай". По словам Сенцова, новая лента будет сложнее "Носорога".

Олег Сенцов раскрыл для Фокуса свои ближайшие творческие планы: он готовится к съемкам социальной драмы "Кай" и семейного фильма "Блистающий мир" (в сотрудничестве с американцами)

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"У меня есть несколько сценариев, часть написано до военного времени, часть во время. Я занимаюсь ими в хронологическом порядке написания. Сейчас снимаю социальную драму "Кай". Сценарий "Кая" сложнее "Носорога". Поляки подтвердили свое участие. Сейчас ищем для сотрудничества немцев и с французами ведем переговоры. Хочу, чтобы это было копродукцией четырех стран – плюсфонд "Евримаж". По сюжету пара находится в процессе развода (факты частично из моей личной истории). И у них – ребенок-аутист. Но этот фильм не про Сенцова. Я показываю знакомые мне вещи через другого персонажа.

А к семейному фильму "Блистающий мир" я хочу подключить американцев. Это светлая история про женщину с ребенком, которая переехала в провинциальный город. Это будет голливудская лента, поэтому переговоры ведем с американцами. А этот проект называю детским кино для взрослых. И хочу его снимать на английском языке в Украине. Для такого фильма в портфеле нужно иметь звезду, которая бы сказала "да". Мы ведем переговоры. И под нее мы тогда все выстраиваем: так работает кинематограф в США. В Америке никто не даст деньги под неизвестных актеров. У них есть там немного независимого кино, но даже оно сейчас "вильнуло" в сторону цифровых платформ, диктующих свои форматы", — рассказал Фокусу режиссер.

Перед премьерой своего фильма "Носорог" Сенцов дал Фокусу эксклюзивное интервью. Его полная версия здесь.