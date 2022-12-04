Олег Сенцов в четвертый раз стал отцом (фото)

Режиссер рассекретил пол и имя ребенка.

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46-летний украинский режиссер и общественный активист Олег Сенцов в четвертый раз стал отцом. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Новоиспеченный отец поделился с подписчиками фото жены и новорожденного, а также рассекретил его пол и имя.

"В эти трудные для нас всех времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно возобладает. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна!" — отметил режиссер, который сейчас воюет в рядах ВСУ.

Отметим, что от первого союза с Аллой Сенцовой у режиссера подрастают двое детей — дочь Алина и сын Владислав. Также у активиста есть дочь Эмма от фотографа Юлии Бабич.

Первая жена Сенцова подала на развод, когда он попал в плен в 2014 году.

[ + – ] Свадьба Олега Сенцова Фото: Facebook Oleg Sentsov

В июле 2022 Олег Сенцов женился на кандидате политических наук и директоре по адвокации американской компании Ridgley Walsh Веронике Вельч, которая родом из Ивано-Франковской области. Это первый общий ребенок пары. Однако у Вероники Вельч уже есть ребенок от предыдущего брака.

Напомним, Олег Сенцов прилетел на свою свадьбу прямо с передовой.

Также Фокус писал о творческих планах Олега Сенцова до полномасштабного вторжения.