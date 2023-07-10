Взрывы в Крыму: в РФ заявили об атаке двух беспилотников

БпЛА якобы атаковали объекты в Кировском районе оккупированного Крыма, а обломки сбитых беспилотников до сих пор ищут.

В оккупированном Крыму в Кировском районе силы российской ПВО сбили 2 беспилотника. Об этом сообщает 10 июля российское издание Shot.

По информации СМИ, два неизвестных беспилотника сбили вчера, 9 июля, вечером

"Воздушные цели были уничтожены в начале одиннадцатого над территорией Кировского района, расположенного на востоке республики. Обломки аппаратов сейчас ищут оперативные службы, предварительно никто не пострадал, повреждений на земле нет", — говорится в сообщении.

Оккупационные власти Крыма информацию об атаке беспилотниками Кировского района на полуострове не комментировали.

Местные телеграм-каналы распространили также информацию о взрывах в городе Джанкой ночью 9 июля. В Минобороны РФ заявили, что Киев 9 июля "безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областях" зенитными ракетами С-200, а российская ПВО якобы уничтожила две ракеты С-200, еще две ракеты были отклонены от курса РЭБ, а жертв и разрушений нет.

Напомним, что российские оккупанты укрепляют коридоры из временно оккупированного Крыма на материковую Украину. Таким образом, захватчики готовят полуостров к обороне в ожидании контрнаступления ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Крымувозле Керченского моста 9 июля пронесся смерч. Полуостров накрыло ливнями с грозами, градом и шквалами с порывами до 20 метров в секунду.