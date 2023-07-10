Есть два условия: в США объяснили, как Украина будет применять кассетные боеприпасы

Джейк Салливан заявил, что Украине запрещено использовать кассетные боеприпасы на территории РФ, а также в украинских населенных пунктах.

Советник президента США Джейк Салливан по национальной безопасности, описал обязательства, которые Украина приняла в отношении использования передаваемых Киеву кассетных боеприпасов по решению Вашингтона. Об этом он рассказал на пресс-конференции во время перелета в Лондон, где президент Соединенных Штатов Джо Байден 10 июня встретится с британским премьером Риши Сунаком, передает издание Premium Times.

Джейк Салливан отметил, что министр обороны Украины Алексей Резников ранее подчеркивал принципы, которых придерживается Киев в отношении использования кассетных боеприпасов, и привел два примера в этом контексте.

"Первый – они не будут использовать их на российской территории, а только на собственной территории, где имеют наибольший стимул к ограничению – ограничение воздействия на гражданское население, потому что именно украинские граждане будут подвергаться риску", — отметил советник президента США по национальной безопасности.

И, во-вторых, добавил Салливан, украинцы "не будут использовать их в населенных пунктах".

Напомним, в начале июля зарубежные СМИ писали о том, что кассетные боеприпасы для Украины в 14% случаев могут не взорваться. Такой высокий процент отказа боеприпасов связан с тем, что идеальным условием для детонации является твердая почва, пояснили эксперты. Но в реальный боевых условиях снаряды могут попасть в воду, песок, грязь или вспаханное поле.

Ранее Фокус выяснял, какие именно кассетные боеприпасы могут получить Вооруженные силы Украины. В частности, США могут предоставить авиационные бомбы МК-20, а также 155-мм артиллерийские снаряды DPICM с кассетной боевой частью.