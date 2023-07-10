Hyundai завершила концептуальний проект нового патрульного корабля для ВМС Кореи

Корабли типа OPV будут иметь водоизмещение 2400 тонн и рассчитаны на автономное плавание на свыше 10 тысяч км. Каждый корабль оснастят 76-мм основным орудием, двумя 30-мм вспомогательными арткомплексами и другим вооружением.

Компания Hyundai Heavy Industries (HHI) завершает разработку концептуального проекта нового поколения морского патрульного корабля нового поколения (OPV) для ВМС Республики Корея. Проект содержит технологии искусственного интеллекта для достижения автоматизации и беспилотного управления, что позволит снизить потребность в персонале. Об этом сообщило британское издание Naval News.

В материале сказано, что HHI ранее разработала стандартизированные платформы для экспортных кораблей типа OPV водоизмещением 1 500 т и 2 200 т и после этого успеха получила контракт на строительство шести кораблей класса OPV водоизмещением 2 450 т для Филиппин.

Результаты работы над патрульным кораблем для южнокорейского флота были продемонстрированы 7 июля.

"Опираясь на наш опыт в разработке стандартизированных платформ для морских патрульных судов экспортного типа и наши возможности в научно-исследовательской области компания HHI успешно завершила концептуальные исследования перспективного проекта судна", — заявил ответственный за проектирование Ли Санг-Бонг.

Что известно о проекте

Проект патрульного корабля нового поколения предусматривает установку 76-мм главного орудия, двух пусковых установок RWS, пусковых установок ложных целей MASS от Rheinmetall и четырех ячеек южнокорейской системы вертикального пуска ракет K-VLS. В кормовой части будет установлены четыре противокорабельные ракеты. Также предусмотрено базирование на борту многоцелевого вертолета и нескольких БПЛА.

Корабли типа OPV будут иметь водоизмещение 2400 тонн, длина корпуса достигает 94,4 метра, ширина – 14,3 метра.

Максимальная скорость корабля – 22 узла (40 км в час), крейсерская скорость – 15 узлов (28 км в час), дальность плавания – 5500 морских миль (свыше 10 тыс. км).

Ранее сообщалось, что китайские судостроители создают десантные корабли на воздушных подушках класса "Зубр". Такие корабли, отмечают эксперты, будут незаменимы в случае потенциального вторжения Китая на Тайвань.