На основе украинских "Зубров": Китай создает улучшеные корабли на воздушной подушке, — СМИ

Новые десантные корабли LCAC могут сыграть не последнюю роль в потенциальном вторжении Китая на Тайвань. Они оснащены радаром управления огнем, который позволят обнаруживать и отслеживать вражеские корабли и самолеты, и координировать удары по ним.

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Военно-морские силы возобновили производство десантные корабли на воздушной подушке (LCAC) класса "Зубр". Как сообщили 10 июля обозреватели Bulgarian Military, за основу китайцы взяли украинские корабли "Зубр" под номерами 3325 и 3326, которые были поставлены до 2014 года.

Отмечается, что до этого китайские судостроители выпустили четыре корабля с номерами 3327 и 3328, которые поступили на вооружение к 2018 году, а затем 3260 и 3261. Таким образом, всего на вооружение китайской армии могли поступить шесть кораблей LCAC.

Особенности новых десантных кораблей

Обозреватели пишут, что хотя китайские корабли выполнены на основе "Зубра", они имеют ряд улучшений. Прежде всего новые LCAC оснащены радаром управления огнем, также переделана мачта, на которой размещены навигационные радары и оборудование связи. Кроме того есть и незначительные изменения, такие как размещение спасательного оборудования вдоль надстройки.

"Зубр" — самый большой в мире корабль на воздушной подушке с уникальным военным потенциалом для амфибийных операций. Он может перевозить до трех основных боевых танков или 8-10 легких бронированных машин.

Выгрузка одного из украинских "Зубров" в китайском порту, май 2013 г. Источник: Huanqiu.com

На борту предусматриваются кубрики для десанта на 140 человек. При необходимости центральный отсек может использоваться для перевозки 366 бойцов с оружием.

Корабль может преодолеть расстояние более 500 км, а за счет воздушной подушки развивать скорость свыше 50 узлов (92 км в час). Автономность хода — 5 суток.

Зачем Китаю десантные корабли

Обозреватели пишут, что корабли на воздушной подушке могут сыграть важную роль в случае вторжения Китая на Тайвань. Так как они являются универсальным вариантом для десантных операций, их можно использовать для быстрой и эффективной транспортировки войск и оборудования с материка к берегам Тайваня.

Кроме того, модернизированные LCAC, что оснащенные радарами управления огнем, могут оказать ценную поддержку во время вторжения. Эти радары могут обнаруживать и отслеживать вражеские корабли и самолеты, позволяя китайским силам координировать свои атаки и защищаться от контратак тайваньских военных.

Более того десантные корабли такого класса незаменимы при захвате с моря плацдармов, которые китайские войска могут использовать в качестве оперативных баз для проведения дальнейших атак и расширения контроля над островом.

"В целом, суда на воздушной подушке могут стать важнейшим компонентом китайской стратегии вторжения на Тайвань", — подытожили авторы публикации.

Напомним, Китай совершил прорыв в разработке беспилотных кораблей и уже принимает их на вооружение. Они более быстрые и маневренные традиционных военных судов, поэтому могут их сопровождать или же самостоятельно выполнять задачи в любое время суток.