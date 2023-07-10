Зона в 5 км от границы: в Сумской области проведут эвакуацию местных жителей, – ОВА

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх отметил, что местные жители постоянно находятся в зоне риска — под постоянными обстрелами и без света. Поэтому принято решение эвакуировать гражданских и приступить к восстановлению разрушенных объектов.

Совет обороны Сумской области принял решение о проведении эвакуации жителей пятикилометровой зоны, расположенной в приграничных общинах с Россией. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

"Советом обороны Сумской области принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации местных жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне", — говорится в сообщении.

По словам главы Сумской областной администрации, с января по июль 2023 года в результате вражеских обстрелов погибли 35 мирных жителей. Однако за последний месяц число жертв увеличилось до 17 человек, включая одного ребенка. Сообщается, что эти гражданские лица были убиты в приграничных общинах области российскими военными.

"Люди здесь не живут, а выживают — под постоянными обстрелами, неделями, а то и месяцами без света. Там часто не работают магазины, школы, больницы. Невозможно безопасно завезти самые необходимые продукты питания, лекарства и т.д. В условиях постоянных обстрелов почти невозможно восстановить разрушенные объекты. Враг действует коварно и дерзко – он намеренно обстреливает даже ремонтные бригады – недавно погибли работники "Сумыоблэнерго", выехавшие на ремонт поврежденной линии электропередач", — сообщил Артюх.

Напомним, что командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев обратился к жителям приграничных населенных пунктов в Сумской области. Их просят незамедлительно эвакуироваться.

16 июня сообщалось, что российская ДРГ расстреляла лесников в Сумской области. По информации главы филиала "Свеское лесное хозяйство" Олега Закусило, украинцы отправились ближе к границе выполнять рабочее задание, но там их "встретили" россияне. Без отцов остались 12 маленьких детей.