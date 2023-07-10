Украина может стать членом НАТО без ПДЧ: что это значит (видео)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может попасть в Альянс без плана действий по членству (ПДЧ). Фокус разобрался, что такое ПДЧ в НАТО.

Украина может вступить в НАТО без ПДЧ. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 10 июля.

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

Что такое ПДЧ в НАТО

ПДЧ в НАТО — это программа консультаций, помощи и практической поддержки, которая разрабатывается с учетом индивидуальных потребностей стран, желающих вступить. Об этом говорится на сайте Альянса.

"Участие в ПДЧ не предрешает какого-либо решения Альянса о будущем членстве. В настоящее время участвует Босния и Герцеговина", — говорится в материале.

Сообщается, что в ПДЧ охватываются не только аспекты безопасности, но и вопросы политики, экономики, природных ресурсов и их распоряжением, а также правовые особенности. При помощи ПДЧ в НАТО обеспечивается целенаправленный и откровенный механизм обратной связи о прогрессе стран-кандидатов в подготовке ко вступлению в Альянс.

На сайте говорится, что страна, принимающая участие в ПДЧ, получает технические и политические консультации. Также предполагаются ежегодные встречи с представителями членов НАТО и другими кандидатами.

"Ключевым элементом является подход к планированию обороны для претендентов, который включает в себя разработку и пересмотр согласованных целей планирования. В течение года встречи и семинары с гражданскими и военными экспертами НАТО в различных областях позволяют обсудить весь спектр вопросов, касающихся членства", — говорится в материале.

История ПДЧ

Решение о создании и запуске ПДЧ для стран-кандидатов было принято в 1999-м году в Вашингтоне во время саммита стран-членов НАТО. Процесс во многом основывается на опыте, который получили Чехия, Венгрия и Польша вр время вступления в Альянс после окончания холодной войны. ПДЧ уже помогла подготовить 9 стран, которые присоединились к НАТО:

Болгария;

Эстония;

Латвия;

Литва;

румыния;

Словакия;

Словения;

Албания;

Хорватия;

Черногория;

Республика Северная Македония.

Отмечается, что на данный момент в ПДЧ участвует Босния и Герцеговина. Она получила приглашение в НАТО еще в 2010-м году.

Напомним, что у Зеленского за день до саммита НАТО рассказали о финальных ожиданиях. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что мероприятие должно принести хорошие новости для Украины, а вот его советник Михаил Подоляк призвал союзников понять, что никакой альтернативы членству в Альянсе и быть не может.