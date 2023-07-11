Кассетные боеприпасы в Украине. Что известно о "запрещенном" оружии, и о чем молчат эксперты

Международное сообщество разделилось во мнении относительно законности и целесообразности предоставления Киеву кассетных боеприпасов. И хотя официальные лица и эксперты двояко оценивают эту перспективу, Украина однозначно нуждается в данном виде вооружения, чтобы деоккупировать свои территории.

Вооруженные силы Украины в скором времени могут получить от Соединенных Штатов вооружение, к которому существует неоднозначное отношение в международном сообществе. Речь идет о кассетных боеприпасах — авиационных бомбах и артиллерийских снарядах натовского образца, применение которых запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которую США, Украина и Россия не подписали. И хотя тема применения данного вида вооружения весьма чувствительна, так как соглашение по нему имплементировано в 123 странах, в том числе в Германии и Великобритании, военное руководство Украины убеждено, что оно значительно поможет ВСУ освободить украинские территории и спасет жизни многих украинских солдат. Действительно ли кассетные боеприпасы могут существенно содействовать успеху украинским бойцам на поле боя, или же от них больше вреда, чем пользы, разбирался Фокус.

История создания

Пожалуй ближайшим предком кассетных боеприпасов является картечь — артиллерийский снаряд для поражения открытой живой силы противника на расстоянии до 300 метров, который получил широкое распространение в XIX веке. Идея кассетных снарядов проста — одним боеприпасом ударить по площади с целью нанести максимальный урон противнику, поэтому в XX веке военные поняли, что несколько десятков мелких бомб гораздо эффективнее, чем одна бомба, например, весом в 250 кг.

Кассетные боеприпасы активно применялись во время Второй мировой войны, причем родоначальником кассетной бомбы принято считать Третий рейх, где была разработана так называемая Sprengbombe Dickwandig "бомба-бабочка" или SD-2.

Немецкая бомба Sprengbombe Dickwandig

Другие страны, участвовавшие в войне, тоже пытались не отставать от Германии. Например, в США независимо разработали 9-кг осколочную бомбу М41 скомпонованную в кластеры по 6 или 25 штук с высокочувствительными взрывателями.

После окончания Второй мировой уже через 20 лет кассетные бомбы стали стандартным вооружением НАТО, а также стран социалистического лагеря, и его практическое применение не заставило себя ждать. В ходе Вьетнамской войны кассетные бомбы активно применялись американцами — по некоторым данным, при бомбардировках Лаоса было сброшено около 260 млн мини-бомб.

Кассетные боеприпасы США

В настоящее время на вооружении армии США состоят кассетные боеприпасы в виде 105-мм и 155-мм артиллерийских снарядов, именуемых — Усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения или DPICM.

В частности американские военные используют кассетные артиллерийские снаряды M80 на 105-мм гаубицах M119, а также 155-мм снаряды M864 на орудиях большего калибра, таких как M777 и САУ M109 Paladin. При этом количество суббоеприпасов в снаряде может достигать 48 единиц, а дальность поражения цели, в случае с M864, достигает 30 км.

Также в распоряжении Пентагона есть авиационные бомбы с кассетной боевой частью МК-20 Rockeye II, CBU-52 и CBU-71. В частности, МК-20 — это 222-кг бомба, которая несет в себе 247 кумулятивных суббоеприпаса с зарядами, способными пробивать броню толщиной около 190 миллиметров. Отметим, что одна такая бомба может "накрыть" площадь, что равна размеру футбольного поля — 100 на 70 метров. В качестве носителя авиабомб может быть применен, например, американский штурмовик A-10 Thunderbolt II.

Американские авиационные бомбы МК-20

Кроме того, существуют кассетные боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. К таким реактивным снарядам относятся некоторые типы 227-мм ракет GMLRS.

Принцип действия и разновидности

Кассетные боеприпасы — это разновидность взрывного оружия сбрасываемого с воздуха или наземного базирования, которое высвобождает или выбрасывает суббоеприпасы меньшего размера. Они активируются и взрываются независимо друг от друга, создавая широкую зону эффективного поражения.

В случае наземного базирования боеприпасы применяются системами залпового огня, артиллерийскими и минометными системами.

Принцип действия кассетных боеприпасов. Схема

Кассетные авиабомбы представляет собой авиационный боеприпас в виде тонкостенной бомбы, снаряженный минами или мелкими бомбами различного назначения — противотанковые, противопехотные, зажигательные и т.д. Они разбрасываются вышибным или разрывным зарядом, детонируемым дистанционным взрывателем на определенной высоте над целью.

Зажигательные кассетные бомбы предназначены для разжигания пожаров, как и обычные зажигательные бомбы. Они содержат суббоеприпасы с белым фосфором или напалмом. В некоторых современных суббоеприпасах используется термобарический аэрозоль, который при воспламенении приводит к взрыву под высоким давлением.

Противопехотные кассетные бомбы имеют осколочно-фугасное действие для поражения войск и уничтожения небронированных целей. В некоторых случаях они оснащались взрывателями-ловушками, которые детонировали с запозданием. Также они использовались с контактным взрывателем при атаке окопов.

Большинство противотанковых боеприпасов содержат боевые части с кумулятивными зарядами, предназначенные для пробивания брони танков и боевых бронированных машин. В современных управляемых суббоеприпасах, таких как американский CBU-97, может использоваться либо кумулятивный заряд, либо проникающий элемент взрывной формы. Такое оружие также может быть применено при атаке укрепленных позиций противника, имеющего укрытия от атак с воздуха.

Стоит упомянуть о противоэлектрическом боеприпасе CBU-94/B. Каждый суббоеприпас содержит небольшой заряд взрывчатого вещества, который разбрасывает 147 катушек тонкого токопроводящего волокна из углерода или стекла с алюминиевым покрытием. Их назначение — выведение из строя и повреждение систем электропередачи путем возникновения коротких замыканий в высоковольтных ЛЭП и подстанциях.

Отдельно отметим артиллерийские боеприпасы двойного назначения или DPICM. В их число входит четыре типа снарядов и их модификации. В калибре 105 мм были выполнены изделия M915 и M916. Для 155-мм орудий предназначаются более крупные и тяжелые M483(A1) и M864. В 155-мм снаряд удалось поместить 88 поражающих элементов из них 24 — осколочно-кумулятивные.

Кассетный артиллерийский снаряд 155-мм DPICM

Для РСЗО разработаны различные кассетные реактивные снаряды. Американская система MLRS может быть оснащена двумя видами неуправляемых кассетных боеголовок. Боевая часть одного из видов содержит 644 противопехотных или противотанковых боевых элемента М77. Максимальная дальность стрельбы такими ракетами превышает 30 км. Кроме того существует управляемая ракета М30А1 с дальностью полета до 84 км, которая оснащена 180 вольфрамовыми элементами в виде шариков.

Зона поражения кассетных боеприпасов. Схема

Боевое применение

Кассетные боеприпасы во второй половине XX века широко применялись в вооруженных конфликтах, в частности во Вьетнаме (1960-1970-е годы), во время войны в Персидском заливе (1991), в Афганистане (в 1998 году и в начале 2000-х годов), в Югославии (1999) в Ираке (2003-2004) и т.д.

Одним из самых печальных эпизодов — применение армией США кассетных авиабомб в ходе Вьетнамской войны. По некоторым данным, несмотря на то, что война закончилась 50 лет назад до сих пор от неразорвавшихся бомб страдает мирное население.

Карта Лаоса. Зоны интенсивных бомбардировок США

Последняя бомба в Лаосе была сброшена 50 лет назад

"В Лаосе, стране с наибольшим количеством бомбардировок на душу населения, последняя бомба была сброшена 50 лет назад, и до сих пор там 80 миллионов неразорвавшихся снарядов покрывают треть территории страны, что мешает людям безопасно пользоваться землей", — заявила эксперт по разоружению из Arms Control Association Александра Хиникер.

К сожалению, кассетные боеприпасы нашли свое применение и в ходе полномасштабной военной агрессии России против Украины. Российские оккупанты не брезговали данным видом вооружения практически с первых дней войны — украинские правоохранительные органы уже с апреля 2022 года докладывали об обстрелах кассетными боеприпасами в Харьковской, Сумской, Киевской, Донецкой, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Использование оккупантами "запрещенного" оружия подтвердили и в ООН. Согласно данным мониторинговой миссии организации по правам человека за первый месяц войны в 2022 году российские военные применили кассетное оружие в населенных пунктах Украины не менее 16 раз.

Для нанесения ударов по украинской территории ВС РФ использовали РСЗО "Ураган","Смерч", "Торандо-С". ракетные комплексы "Искандер-М", а также бомбы РБК-500 с боевыми элементами ПТАБ-1М.

Кассетные боеприпасы ВС РФ в Украине

Впрочем, есть заявления о том, что кассетные боеприпасы применяли и украинские силы. Об этом заявила Международная правозащитная организация Human Rights Watch. В документе указано, что в 2022 году в районе оккупированного Изюма, Харьковской области, ВСУ применяли кассетные снаряды 9М27К реактивной системы залпового огня "Ураган" против российских войск. Также в отчете Cluster Munition Monitor 2022, который был опубликован в августе прошлого года организацией Human Rights Watch было сказано, что украинские военные применили кассетные боеприпасы не менее двух раз.

"И Россия, и Украина должны отказаться от применения кассетных боеприпасов и присоединиться к международному договору 2008 года о их запрещении", — призвали в связи с этим в Human Rights Watch.

Однако официальные украинские источники отрицают применение кассетных боеприпасов возле Изюма. В Министерстве обороны заявили, что "кассетные боеприпасы не использовались в пределах или вокруг города Изюм в 2022 году, когда он находился под российской оккупацией".

Конвенция "Осло"

"С того времени, как кассетные боеприпасы впервые были применены в 40-х гг. XX века, и до сих пор ненадежность и неточность этих боеприпасов вызывает большие потери среди гражданского населения. Это оружие, разбрасываемое в огромных количествах на обширных территориях, принесло гибель и страдания тысячам гражданских лиц в охваченных войной странах Азии, Европы и Ближнего Востока", — с таких слов начинается Конвенция по кассетным боеприпасам, которая была принята в Дублине 30 мая 2008 года, а ее подписание началось спустя полгода в Осло.

В 2010 году нормы Конвенции вступили в силу. На сегодняшний день документ подписан 123 странами, но среди подписантов нет Соединенных Штатов, России, Украины, Китая, Израиля, Индии, Южной Кореи и других стран.

Реакция на передачу Украине кассетных боеприпасов

Решение Администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы вызвало неоднозначную реакцию в мировом сообществе. Прежде всего возмутились официальные лицы РФ. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса в Украине.

Неоднозначную позицию заняли Великобритания и Германия, которые подписали Конвенцию. Хотя официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что данное решение для США было непростым, но следует взять во внимание, что Россия уже давно использует кассетные боеприпасы против Украины, а Киев же применяет оружие для освобождения украинских территорий.

В этой связи генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что определенное число союзников подписало Конвенцию, но определенное не подписало, поэтому каждый союзник Альянса принимает решение по данному вопросу самостоятельно.

Некоторые эксперты говорят о "гуманности" и отмечают, что причина из-за которой больше сотни стран подписали Конвенцию заключается в том, что до 14% кассет могут не взорваться. Это приведет к угрожающим последствиям для мирного населения после завершения конфликта, так как ненамеренная детонация таких снарядов и бомб приведет к гибели и увечьям тысяч мирных граждан.

Однако эксперты упускают из вида то, что завершение конфликта в Украине — еще не состоявшееся событие и не очевидный факт. Более того противники поставок в Украину данного вида вооружения не берут во внимание официальные заявления Белого дома, в которых говорится, что боеприпасы с более 2% несрабатывания не будут поставляться ВСУ.

Со своей стороны Киев обязуется применять кластерные боеприпасы исключительно против российской армии. В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, призвав западных союзников предоставить стране кассетные боеприпасы, заверил, что они будут использованы "исключительно против российских военных сил".

Что касается их эффективности на поле боя, то некоторые эксперты однозначно указывают на то, что Силы обороны Украины могут достичь весомого преимущества в ходе контрнаступления. Так старший научный сотрудник Королевского колледжа в Лондоне Майк Мартин, комментируя потребность Украины в кассетных боеприпасах, отметил, что прежде всего кассетные боеприпасы эффективны для уничтожения маршрутов снабжения и топливных складов. Кроме того, американская помощь решит вопрос с нехваткой боеприпасов у украинских сил.

"Мы не можем сказать, что какая-то одна система оружия будет тем, что нужно Украине, чтобы выиграть войну. Но они очень полезны для Украины", — подытожил Мартин.