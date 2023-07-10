Принудительной эвакуации из пятикилометровой зоны в Сумской области не будет, — ОВА

По словам главы военной администрации Владимира Артюха, эвакуировать граждан начнут после того, как они сами примут решение о выезде. И когда подготовят новые места для перемещенных.

Вечером 10 июля в Сумской ОВА сообщили, что экстренная и принудительная эвакуация граждан, которые проживают в 5-километровой пограничной зоне, проводиться не будет. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Вместе с тем еще утром было утверждено решение о вывозе жителей с приграничных территорий.

По словам главы Сумской ОВА Владимира Артюха, экстренной и принудительной эвакуации не будет, а эвакуировать граждан начнут в плановом порядке после того, как они сами примут решение о выезде.

С его слов, эвакуация начнется только тогда, когда представители комиссии и он лично убедятся в том, что подготовлены новые места для перемещения жителей приграничных районов, а соответствующие службы готовы в этом помочь.

Глава ОВА настаивает, что все жители приграничья смогут распорядиться своим правом выбора – уезжать в безопасное место или остаться там, где ежедневно есть риск обстрелов со стороны врага.

Артюх напомнил, что численность обстрелов пограничных общин за последнее месяцы возросла в два раза. Более того, на приграничную территорию заходят российские диверсанты, которые расстреливают мирных жителей. Только за два прошедших месяца погиб 41 мирный житель и 71 получил ранения, отметил руководитель ОВА.

Эвакуация из Сумской области

В полдень 10 июля в Сумской ОВА сообщили, что Совет обороны области решил провести экстренную эвакуацию. В пресс-службе ведомства сослались на вызывающее убийство лесников в Свеской общине, а также жителей Шалыгинской общины российскими ДРГ.

"Нахождение в пятикилометровой зоне гражданских жителей не позволяет нашим военным эффективно реагировать на вражеские действия и адекватно действовать в ответ", — говорилось в публикации.

Напомним, что во время недавней атаки россияне повредили здание СБУ в Сумах. Президент Украины Владимир Зеленский упомянул о том, что у Украины пока недостаточно систем ПВО, которые бы полностью закрывали территорию от российских атак.

Также сообщалось, что, по мнению журналиста "Радио Свобода" Виталия Портникова, Украина не получит гарантии безопасности, а в случае ядерного удара НАТО защищать не будет.