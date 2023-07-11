ВС РФ на фронтах усиливают возможности артиллерии самоходками 2С23 "Нона-СВК": что известно

Российская военная доктрина уделяет артиллерии большое значение, отметили эксперты. В то же время россияне потеряли в Украине более 440 единиц САУ различных модификаций.

Российская армия усиливает артиллерийскую мощь за счет стратегического размещения в зоне боевых действий в Украине 120-мм самоходных минометных установок 2С23 "Нона-СВК" с колесной формулой 8х8. Об этом 10 июля сообщили обозреватели Army Recognition со ссылкой на российские источники.

Авторы материала отмечают, что в российской военной доктрине исторически сложилось так, что артиллерийскому вооружению придается большое значение, что отражает опыт Второй мировой войны. Поэтому оккупанты часто наносят артиллерийские удары перед наступательными операциями.

"Эта стратегия заключается в том, чтобы перед непосредственной атакой подвергнуть оборону противника мощному артиллерийскому обстрелу. Цель — нанести максимальный ущерб инфраструктуре противника, серьезно нарушить его коммуникации и, что немаловажно, посеять в его рядах чувство деморализации", — пояснили эксперты.

Между тем российская армия понесла серьезные потери среди артиллерии. Согласно открытым источникам, российские вооруженные силы потеряют более 440 самоходных артиллерийских установок, включая 2С9 "Нона", 2С34 "Хоста", 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", 2С19 "Мста-С", 2С33 "Мста-СМ2", 2С7М "Малка" и 2С4 "Тюльпан".

Что касается минометных установок "Нона-СВК", то они безусловно представляют опасность, поскольку могут наносить удары с закрытых позиций, обладая при этом мобильностью. Самоходка предназначена для поражения живой силы противника, систем вооружения, командных пунктов, а также легкой и тяжелой бронетехники.

Машина построена на базе шасси БТР-80, что обеспечивает ей такую же степень защиты и мобильности. Ее башня имеет уникальную конструкцию, в которой размещена 120-мм нарезная пушка 2А51, объединяющая функции миномета и гаубицы. Орудие может использовать не только специально разработанные боеприпасы, но и любые 120-мм мины.

Основные характеристики "Нона-СВК"

Машина имеет массу 14,5 т и управляется экипажем из четырех человек. Максимальная дальность стрельбы фугасным снарядом составляет 8,8 км, фугасной бомбой — 7,1 км, а фугасным реактивным снарядом — 12,8 км. В боекомплект машины может входить до 30 снарядов, а скорость их подачи составляет 10 выстрелов в минуту. Орудие может быть установлено на высотах от -4 до +80 градусов, а его траектория может составлять 30 градусов в любом направлении.

Напомним, в апреле стало известно, что Вооруженные силы Украины получат польские самоходки Rak, которые по своим характеристикам напоминают российские "Нона-СВК". Минометная установка может эффективно отражать пехотные штурмы противника, обладая при этом маневренностью и огневой мощью, которую обеспечивает 120-мм миномет MAHSW.