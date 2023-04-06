Минометные САУ для украинской армии: почему польские Rak очень нужны на фронте (видео)

Польские самоходные минометные установки смогут отражать пехотные штурмы противника и оказывать огневую поддержку механизированным частям в предстоящем контрнаступлении ВСУ.

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В рамках очередной военной помощи Украине для нужд ВСУ будут поставлены самоходные минометные установки Rak производства польской компании Huta Stalowa Wolya (HSW). Фактически такое вооружение передается Варшавой впервые, поэтому обозреватели Defence Express рассказали насколько будут востребованы минометные САУ Rak на украинских фронтах и как они помогут бороться с противников.

Прежде всего эксперты обращают внимание на то, что самоходные минометные установки будут эффективно отражать пехотные штурмы россиян, а также окажут огневую поддержку механизированным частям Сил обороны в ходе ожидаемого контрнаступления. И это возможно в силу тактико-технических характеристик машины.

Одним из преимуществ Rak заключается в мобильности САУ, поскольку для развертывания на позиции установке нужно всего 30 секунд, а для сворачивания — вдвое меньше, всего 15 секунд.

В качестве вооружения используется стандартный боевой модуль M120G, на который установлен 120-мм казнозарядный гладкоствольный миномет MAHSW. Орудие позволяет поражать цели на расстоянии до 12 км, при этом темп стрельбы составляет 7-8 выстрелов в минуту. Боекомплект машины содержит 46 выстрелов.

Миномет MAHSW может использовать 120-мм мины разных типов, причем для стрельбы прямой наводкой могут использоваться специальные кумулятивные снаряды.

Что касается ходовых характеристик, то Rak выполнен на шасси колесного бронетранспортера Rosomak. Это четырехосная машина, которая оснащена 6-цилиндровой дизельной силовой установкой с турбокомпрессором Scania DI 12 56A03PE мощностью 490 л.с. При рабочем объеме двигателя 11,7 литра и автоматической коробкой передач максимальная скорость машины может достигать до 100 км в час.

Обозреватели отмечают, что на сегодняшний день в распоряжении польских вооруженных сил есть только 80 самоходных минометов Rak и 40 машин управления огнем к ним, сведенных в 10 рот. А Украина получит 24 САУ и 12 машин для управления стрельбой соответственно.

Ранее сообщалось, что в рамках очередного военного пакета Украина закупит у Польши многофункциональные БТР Rosomak. Эти машины могут обеспечить как эффективную доставку десанта на линию фронта и обеспечивать защиту пехотных подразделений.