Мінометні САУ для української армії: чому польські Rak дуже потрібні на фронті (відео)

Польські самохідні мінометні установки зможуть відбивати піхотні штурми супротивника та надавати вогневу підтримку механізованим частинам у майбутньому контрнаступі ЗСУ.

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У рамках чергової військової допомоги Україні для потреб ЗСУ буде поставлено самохідні мінометні установки Rak виробництва польської компанії Huta Stalowa Wolya (HSW). Фактично таке озброєння передається Варшавою вперше, тому оглядачі Defence Express розповіли, наскільки мінометні САУ Rak будуть мати попит на українських фронтах і як вони допоможуть боротися з супротивником.

Насамперед експерти звертають увагу на те, що самохідні мінометні установки ефективно відбиватимуть піхотні штурми росіян, а також нададуть вогневу підтримку механізованим частинам Сил оборони під час очікуваного контрнаступу. І це можливо через тактико-технічні характеристики машини.

Однією з переваг Rak є мобільність САУ, оскільки для розгортання на позиції установки потрібно всього 30 секунд, а для згортання — удвічі менше, всього 15 секунд.

В якості озброєння використовується стандартний бойовий модуль M120G, на який встановлено 120-мм казнозарядний гладкоствольний міномет MAHSW. Зброя дозволяє вражати цілі на відстані до 12 км, при цьому темп стрільби становить 7-8 пострілів за хвилину. Боєкомплект машини містить 46 пострілів.

Міномет MAHSW може використовувати 120 мм міни різних типів, причому для стрільби прямим наведенням можуть використовуватися спеціальні кумулятивні снаряди.

Щодо ходових характеристик, то Rak виконаний на шасі колісного бронетранспортера Rosomak. Це чотиривісна машина, яка оснащена 6-циліндровою силовою дизельною установкою з турбокомпресором Scania DI 12 56A03PE потужністю 490 к.с. При робочому об'ємі двигуна 11,7 літра та автоматичною коробкою передач максимальна швидкість машини може досягати до 100 км/год.

Оглядачі зазначають, що на сьогодні у розпорядженні польських збройних сил є лише 80 самохідних мінометів Rak та 40 машин керування вогнем до них, зведених у 10 рот. А Україна отримає 24 САУ та 12 машин для управління стрільбою відповідно.

Раніше повідомлялося, що в рамках чергового військового пакету Україна закупить у Польщі багатофункціональні БТР Rosomak. Ці машини можуть забезпечити як ефективне доставляння десанту на лінію фронту та забезпечувати захист піхотних підрозділів.