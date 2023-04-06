Украина получила от Польши новые БТР Rosomak: что о них известно

Бронетранспортеры украинские военные получат в пакете военной помощи от Польши. Боевые машины "Rosomak" могут обеспечить как эффективную доставку десанта на линию фронта, так и защиту пехотных подразделений при прорыве защитных линий врага.

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Украина собирается закупить у Польши новые многофункциональные БТР Rosomak. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале в среду, 5 апреля.

Бронетранспортеры украинские военные получат в пакете военной помощи. Соответсвующее документы украинская и польская сторона подписали во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву 5 апреля.

БТР Rosomak: почему он так важен для украинских военных

Это лицензионная модернизация финского броневика Patria AMV.

В варианте боевой машины пехоты броневик позволяет давать огневой отпор противнику сразу с двух видов оружия: основного (автоматическая пушка Mk44 Bushmaster II 30 мм калибра) и дополнительного (спаренный пулемет UKM-2000C).

Центр управления огнем оснащен универсальным прицелом DNRS-288 и телекамерами II поколения TILDE FC.

Кроме того БТР Rosomak в варианте Rosomak-S можно оснастить противотанковыми ракетами Spike-LR.

А модификации Rosomak-M2 и M3 можно использовать как бронетранспортеры.

Кроме того производители выпускают Rosomak, который можно использовать во время эвакуации раненых.

Экипаж броневика составляет три человека. Машина развивает скорость до 100 километров в час в сухопутных условиях. Также может перемещаться по воде со скоростью 10 километров в час.

Боевые машины "Rosomak" могут обеспечить как эффективную доставку десанта на линию фронта, так и защиту пехотных подразделений при прорыве защитных линий врага. Именно сейчас это важно для украинских военных, которые сдерживают противника на востоке страны и готовятся к контрнаступлению.

Украинские военные вскоре получат возможность использовать во время боевых действий многофункциональный БТР Rosomak

Напомним, 5 апреля стало известно, что Польша предоставит Украине новый мощный оборонный пакет помощи. Во время своего выступления перед журналистами президент Украины отметил, что новый пакет усилит украинскую армию, бойцы которой сражаются не только за своих соотечественников, но и за будущее Европы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля прибыл с официальным визитом в Польшу. Лидеры государств провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава пытается добиться дополнительных гарантий безопасности для Украины со стороны Североатлантического Альянса.