Бойцы бригады "Магура" показали, как заняли позиции РФ в Запорожье несмотря на заминирование (видео)

Украинским защитникам приходится подбираться к врагу по сплошь заминированным территориям. Несмотря на это, они заходят на вражеские позиции и выбивают оттуда россиян.

На Запорожском направлении бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ заняли вражеские позиции и оказались на господствующей высоте. Они переняли высоту и продвигаются вперед. Мешает украинским защитникам сплошная заминированность территории. Как ВСУ штурмуют и освобождают Запорожскую область — в репортаже Радио Свобода 8 июля.

По словам защитников из "Магуры", заминированность территории стала настоящей проблемой — как только бойцы разминируют какой-то участок фронта, чтобы продвинуться, российские оккупанты проводят дистанционное минирование снова. При этом применяют все имеющиеся у них средства, в том числе и запрещенные.

На глазах у журналистов украинские защитники провели штурм вражеских позиций, а операцию осуществили без потерь.

За действиями побратимов с воздуха наблюдали аэроразведчики.

"Вон наши на позиции, флаг вешают. Зашли в траншею все полностью. Вот эта траншейка, вон просто в окоп залетают. Только взяли хорошую позицию на высоте, которая контролировала подвозы провизии и эвакуацию. Дальше продолжается штурм. Позицию противника разнесла наша артиллерия. Тяжелое направление. Надо долго идти по открытому пространству, плюс вся эта местность заминирована", — рассказывает боец "Авер".

Бойцы говорят, что российские оккупанты выкопали здесь настоящие норы и отмечают, что окопается враг успешно и профессионально. "Магуровцы" считают, что на втором рубеже ситуация будет еще сложнее.

В населенный пункт, в котором находится подразделение сейчас, бойцы зашли не с первой попытки, а пробовали несколько раз. На второй день прорвали вражескую оборону и закрепились. По ним работала артиллерия, танки и много вражеской авиации. В Новоайдаровке позиции бойцов находятся под прицелом ВС РФ, но несмотря на обстрелы бойцы бригады их не оставляют.

"Противника недооценивать нельзя. Они за каждый кусочек держатся. Нам надо больше техники и больше людей. Думаю, что в конце августа будем уже на Азовском, или Черном море загорать", — говорит "Артист".

Напомним, что в Донецкой области солдаты РФ сбежали с фронта, чтобы понежиться на пляже . ВС РФ схватили около 10 дезертиров, которые решили, что не будут тратить все лето на войну и успеют понежиться на пляже.

Ранее сообщалось, что Силы обороны установили огневой контроль над Бахмутом и продолжают наступать под Запорожьем.