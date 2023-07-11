Бойцы ЧВК "Вагнер" обменяются опытом с ВС Беларуси на полигонах страны, — Минобороны РБ

Александр Лукашенко рассчитывает, что российские наемники научат его армию и как наступать, и как обороняться.

В Белоруси полигоны Вооруженных Сил страны готовятся принять очередную смену для проведения мероприятий совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России, сообщило Министерство обороны РБ.

"По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь", — заявили в Минобороны РБ.

Александр Лукашенко, полагается на опыт боевиков: "Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно…".

Хотя еще не так давно Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его наемники по состоянию на 6 июля не находились в Беларуси, что указывает на то, что бизнесмен, возможно, не выполняет соглашение, которое "заключил" с президентом РФ Владимиром Путиным, а сам белорусский лидер от него дистанцируется. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны от 6 июля.

5 июля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время военного мятежа Пригожина половина РФ поддержала наемников, другая половина — Путина. Были также регионы, которые не знали, кого поддерживать.