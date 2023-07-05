Мятеж Пригожина: половина РФ поддержала "вагнеровцев" в восстании против Путина, — Зеленский

По словам президента Украины, половина населения России находится в серьезных сомнениях. Этот процесс сейчас четко виден.

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Во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина половина России поддержала наемников, другие половина – президента Владимира Путина. Были также регионы, которые не знали, кого поддерживать, а потому пытались балансировать. Об этом 5 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Мы все видим этот процесс, который показывает, что половина населения России находится в серьезных сомнениях", — добавил глава государства.

Издание пишет, что, хотя российская общественная поддержка войны остается высокой, эта трещина проявилась в конце восстания, когда Пригожин и его бойцы Вагнера готовились покинуть город Ростов-на-Дону.

Президент Украины также отметил, что сейчас Путин будет делать все, чтобы унизить "вагнеровцев" и нивелировать их успехи в войне против Украины. Однако глава Кремля также будет пытаться консолидировать и объединить россиян вокруг собственной власти.

Зеленский также отметил, что Путин после мятежа Пригожина и его наемников практически не появляться на публике. Он принимает участие в совещаниях, но лишь из своего кабинета.

"После всех этих событий куда делся Путин?" — сказал Зеленский. "Он редко выходит на улицу. Мы видим его в его кабинетах и ​​т. д., но мы никогда не видим его на улице".

Напомним, что 5 июля британская разведка сообщила о "чистках" генералов РФ после мятежа ЧВК "Вагнер". В Минобороны Великобритании отметили, что аресты таких авторитетных в вооруженных силах фигур, как генерал Сергей Суровикин, вызовут раскол в среде военной элиты РФ.

Кроме того, как сообщалось, СМИ узнали, как в РФ собираются восполнить потерю ЧВК "Вагнер". В РФ, вероятно, не будут объявлять полную мобилизацию военнообязанных, а восполнят потери после мятежа Пригожина иным путем.

Также Жозеп Боррель назвал три главных урока, которые извлек Евросоюз из мятежа "вагнеровцев" в РФ. Как отмечает верховный представитель ЕС по внешней политике, во время мятежа практически никакие силы активно не препятствовали "вагнеровцам", что показывает глубину разногласий в РФ.