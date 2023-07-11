Patriot, БМП Marder и танки Leopard: Шольц заявил о новом пакете помощи Украине на $770 млн

В рамках военной помощи Германия среди прочего намерена передать Украине две пусковые установки ЗРК Patriot, систему беспилотников LUNA и пакет противоминных средств.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объявил об очередном пакете помощи Украине. Об этом он сказал на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля.

По словам политика, новый пакет помощи Киеву будет на сумму около 700 млн евро, что по актуальному курсу составляет 770 млн долларов. Он уже сформирован.

"Просто сейчас сформируем новый пакет [помощи Украине] размером около 700 миллионов евро", — сказал Олаф Шольц во время общения с прессой.

В рамках помощи Германия также намерена предоставить Киеву две системы зенитно-ракетного комплекса Patriot.

В заявлении Министерства обороны Германии сказано, пишет CNN, что часть вооружения, которое они доставят, включает две пусковые установки Patriot и 40 боевых машин пехоты Marder. Кроме того, они также пришлют 25 основных боевых танков Leopard 1 A5 и пять Bergepanzer 2 из промышленных запасов или промышленного ремонта.

В заявлении добавляется, что Германия пообещала в общей сложности 31 наименование из запасов Бундесвера, включая 20 000 артиллерийских боеприпасов и 5 000 155-мм дымовых боеприпасов. Кроме того, Германия пришлет систему беспилотников LUNA и пакет противоминных средств, говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решения, которые принимают на саммите НАТО в Вильнюсе без участия Киева в переговорах. Он отметил, что очень странная формулировка от Альянса относительно "условий" для приглашения, когда речь не идет даже о членстве.

Также 11 июля сообщалось, что Украине могут предложить план вхождения в НАТО по упрощенной процедуре. Процесс вступления в НАТО для Украины будет не двухэтапным, как для других государств, а одноэтапным — по упрощенной процедуре. В первый день саммита также будет обнародован текст коммюнике НАТО по Украине, в котором подробно будет расписано, как Альянс будет продолжать помогать Украине в борьбе с агрессией РФ.