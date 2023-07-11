"Нужно перестать бояться": у Зеленского назвали пункты саммита, которые укрепили бы НАТО

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в ближайшие два дня нужно четко зафиксировать вещи, которые отразились бы положительно на Альянсе. В первую очередь необходимо перестать обращать внимание на угрозы РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал вещи, которые НАТО может получить в случае членства Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 11 июля.

Сейчас в литовской столице — в Вильнюсе, проходит саммит Альянса, на котором могут принять важные решение, в том числе и по отношению к Украине. В ближайшие два дня НАТО может исправить ошибки прошлого и сделать мир еще крепче.

Михаил Подоляк считает, что в случае принятия правильных решений на саммите, Альянс получит следующее:

вернет свою субъектность и начнет самостоятельно определять свою стратегию развития, не обращая больше внимания на все угрозы и запреты со стороны Российской Федерации;

есть шанс исправить фатальные ошибки саммита 2008 года, который проходил в румынском Бухаресте, когда "открытые двери для Украины оказались не совсем открытыми;

также Альянс может внести своеобразные коррективы о том, что такое современная война и каким должен быть коллективный ВПК.

Также в дни саммита НАТО могло бы четко зафиксировать обязательное будущее Украины в Альянсе.

"Но для этого коллективному НАТО нужно перестать бояться ответственности…", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО не готово пригласить Украину в Альянс. По его словам, решения, которые принимаются на саммите в Вильнюсе показывают неопределенность, а значит и слабость Альянса.

Также Анджей Дуда рассказал, как Польша поможет Украине после войны. По его словам, Киев обязательно станет членом Альянса, однако сначала нужно закончить конфликт с Российской Федерацией. После этого союзники могут принять решение об отправке своих солдат для наблюдения за режимом прекращения огня.