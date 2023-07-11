"Решение о миротворческой операции": Дуда рассказал, как Польша поможет Украине после войны

По словам польского президента, если Киев решится на мирные переговоры с Москвой, тогда союзники могут отправить своих солдат для наблюдения за режимом прекращения огня.

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Президент Польши Анджей Дуда высказал свое мнение о будущем вступлении Украины в НАТО и о миротворческой миссии после окончания войны. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild 11 июля.

По его словам, Варшава крайне заинтересована в том, чтобы Киев стал полноценным членом Альянса в будущем, ведь ВСУ — сильная армия с большим боевым опытом. При этом польский лидер понимает, что сначала нужно дождаться окончания войны и на самом саммите этот вопрос обсуждаться не будет.

"Нужно понимать: если бы Украину приняли в НАТО сегодня, во время войны, она в первую очередь потребовала бы применить пятую статью. Это не только обеспокоенность Германии. Это опасение, которое существует в многих странах", — говорится в сообщении.

Также Анджей Дуда затронул тему вероятных мирных переговоров с Российской Федерацией, если Украина все же решится на этот шаг. Польша готова помочь в наблюдении за том, чтобы режим прекращения огня сохранялся в случае достижения таких договоренностей.

Такие нападения без причины, как России на Украину, должны быть остановлены. Кремль не должен захватывать чужие территории и заставлять другие страны подчиняться себе, говорит президент Польши.

"Если Украина решит провести мирные переговоры с Россией и будет принято решение о проведении миротворческой операции с участием западных солдат, которые, например, будут следить за соблюдением режима прекращения огня, то Польша примет в ней участие. Если это будет решение НАТО, то мы, как ответственный член альянса, поддержим это решение", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО не готово пригласить Украину в Альянс. По его словам, решения, которые принимаются на саммите в Вильнюсе показывают неопределенность, а значит и слабость Альянса.