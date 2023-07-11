Российские войска отступили без боя и оставили позиции на левом берегу Днепра, — росСМИ

Российские источники сообщают, что украинские силы по-прежнему находятся в районе Антоновского моста, а также якобы заняли позиции на островах под Херсоном.

Российские войска получили приказ военного командования оставить позиции в районе Дач, Херсонской области, что на левом берегу Днепра и отойти без боя. Теперь на этом участке якобы присутствуют только украинские силы. Об этом 10 июля сообщил Telegram-канал Romanov Лайт, который по некоторым данным принадлежит российскому блогеру Роману Романову.

Сообщается, что помимо позиций в районе Дач, украинская армия заняла позиции на островах под Херсоном.

"Появилась новая точка присутствия ВС Украины на островах", — говорится в сообщении.

В посте было отмечено, что отход оккупационных войск произошел вечером 10 июля. При этом уточнялось, что все российские подразделения покинули занимаемые позиции без боя.

Далее было сказано о ситуации в районе Антоновского моста. По словам автора публикации, там по-прежнему находятся подразделения ВСУ. Причем противник наносит удары "в направлении" украинских войск, а не по целям.

"В районе Дач теперь присутствуют только силы ВС Украины. На левом берегу Днепра в районе Антоновского моста — по-прежнему сохраняется присутствие ВС Украины", — говорится в сообщении, к которому прикреплены карты с точными геоданными.

Позиции в районе Дач под контролем ВСУ, сообщают росСМИ

По словам российских блогеров, Гостиница занята украинскими бойцами

Новая точка присутствия ВС Украины на островах согласнно данным российских блогеров

Пропагандистские издания неохотно комментируют данную информацию. В сети появились неуверенные комментарии в духе "непростого решения" или "перегруппировки", которые звучали на российских ТВ каналах в прошлом году.

"Если такое решение об отходе с данных районов в Херсонской области принято военным командованием — оно обосновано и взвешено", — убеждены пропагандисты.

Отметим, что на момент публикации подтверждения этой информации со стороны украинского военного руководства пока нет.

Напомним, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 11 июля заявил, что российские захватчики наносят артиллерийские удары по жилым кварталам Херсона. По его словам, известно о попадании в гуманитарный штаб и по меньшей мере в пять жилых домов.