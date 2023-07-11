Обещанные Францией крылатые ракеты SCALP уже в Украине, — Reuters

По данным журналистов, Киев пообещал Парижу не использовать ракеты для нанесения ударов по территории России.

Франция уже передала Киеву крылатые ракеты SCALP, чтобы помочь ВСУ наносить удары по целям в тылу российских оккупантов. Об этом пишет Reuters.

Французский дипломатический источник сообщил изданию, что Франция передаст Украине 50 ракет SCALP. Второй источник, осведомленный об этом шаге, отметил, что некоторые ракеты уже доставлены в Украину.

В свою очередь Киев пообещал Парижу не использовать ракеты для нанесения ударов по "признанной международным сообществом территории России".

Так, выступая по прибытии на саммит НАТО в Литве, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил увеличить военную помощь Украине, чтобы способствовать ее контрнаступлению.

"Я решил увеличить поставки оружия и техники, чтобы украинцы имели возможность наносить глубокие удары", — сказал он.

Ракета SCALP

Ракета SCALP — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а сейчас производимая MBDA. Storm Shadow — британское название ракеты. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG. Они отличаются тем, что Storm Shadow несет боеголовку вместо суббоеприпасов.

Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км. Она оснащена турбореактивным двигателем и может быть установлена на отдельные типы самолетов.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на открытии саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что принял решение увеличить поставки оружия и техники в Украину. Макрон не уточнил о каком виде вооружения идет речь, и какое количество боеприпасов будет предоставлено Украине.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц объявил об очередном пакете помощи Украине на сумму около 700 млн евро. Он уже сформирован.