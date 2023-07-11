Австралия отправит самолет-разведчик E-7A Wedgetail для помощи Украине, — Reuters

Самолет поможет защитить маршруты поставки техники и гуманитарных грузов в Украину из других европейских государств.

Австралия разместит самолет наблюдения Королевских ВВС Австралии в Германии для поддержки Украины путем защиты гуманитарных и военных шлюзов за пределами ее территории. Об этом заявил премьер-министр Энтони Альбанезе, информирует Reuters.

Развертывание самолета E-7A Wedgetail состоится в течение шести месяцев и будет включать до 100 австралийских экипажей и вспомогательного персонала. Авиасудно поможет защитить многонациональные логистические центры, "важные для путей военной и гуманитарной помощи народу Украины".

Премьер-министр Австралии отметил, что страна выполняет свои обязательства и делает все возможное, чтобы обеспечить соответствующие ресурсы", что максимизирует поддержку Украины. Такие действия помогут украинцам противостоять врагу.

"Этот вклад является очень значительным", — отметил Энтони Альбанезе.

Политки подчеркнул, что самолет не будет входить в воздушное пространство Украины, России или Беларуси.

Характеристики самолета E-7A Wedgetail

Самолет E-7A Wedgetail сочетает в себе обзорный радар большой дальности, вторичный радар и тактические системы передачи голоса и данных для обеспечения раннего предупреждения и контроля с воздуха.

Он создан на базе пассажирского самолета Boeing 737 Next Generation. Самолет имеет фиксированную активную радиолокационную решетку электронного сканирования вместо классической поворотной.

Разведывательное авиасудно специалисты создали для ВВС Австралии в рамках проекта Wedgetail и получил обозначение E-7A Wedgetail. Позже Boeing E-7A выбрали ВВС Турции как самолет AEW&C — под обозначением E-7T, а также Республика Корея и Великобритания — по индексу Wedgetail AEW1.

Напомним, украинскую систему Delta совместили с техникой НАТО. Подключаются даже боевые самолеты F-16, которые впоследствии могут поступить в Воздушные силы Украины. Военные проверили совместимость Delta с протоколами НАТО во время учений CWIX. Вскоре Силы обороны Украины смогут еще эффективнее применять систему в бою.