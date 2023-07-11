F-16 против Mirage 2000: в Китае смоделировали воздушное сражение у берегов Тайваня, — СМИ

В сценарии участвовали два крыла по четыре самолета, причем истребители Mirage 2000 защищались. В итоге французские машины не оставили F-16 никаких шансов.

Китайские военные смоделировали воздушный бой, в котором с одной стороны принимали участие F-16, с другой французские истребители Mirage 2000. В результате французская машина виртуально одержала убедительную победу — соотношение потерь было 4:1 в пользу Mirage 2000. Об этом 11 июля сообщило польское издание Defence 24.

Китайцы смоделировали бой между красной командой, то есть агрессором, которая состояла из самолетов F-16 и командой обороны из числа Mirage 2000. В бою участвовали два звена по четыре самолета. В итоге Mirage 2000 сбили все четыре F-16, тогда как машинам американского производства удалось сбить только одного противника.

Истребитель F-16 Фото: AA Photo

Обозреватели пишут, что неясно по какому сценарию происходил воздушный бой и на каких дистанциях он велся. Также остается в тайне какие ограничения были с обеих сторон, однако с учетом того, что французские самолеты оборонялись, это и определило исход виртуального боя.

"Mirage 2000-5 выступали в роли защитников, они могли находиться в конфигурации, оптимальной для ведения воздушного боя, возможно, с доступом к наземной радиоинформации. С другой стороны, F-16, выступавшие в роли агрессоров, могли иметь конфигурацию с дополнительными топливными баками и, возможно, даже бомбами", — предположили авторы публикации.

Истребитель Mirage 2000-5

Вероятно, китайские военные отрабатывают сценарии потенциального противостояния своих воздушных сил и авиации, которая находится в распоряжении Тайваня. Обозреватели подчеркнули, что в настоящее время Тайвань располагает 45 самолетами Mirage 2000, которые попали на остров в 1990-х годах из-за отсутствия разрешения США на экспорт вооружений в Тайбэй. По этой же причине тайванцы начали разработку собственного легкого истребителя F-CK-1.

Однако позже политика в отношении острова была изменена американской стороной, которая экспортировали туда около 150 единиц подержанных F-16A/B. Позже было принято решение о закупке 66 новых F-16C/D Block 70/72, при этом парк французских самолетов остался без изменений.

Отметим, что у китайской армии (НОАК) самым массовым истребителем ВВС считается многоцелевой J-10 и его модификации, который был разработан на основе израильского самолет IAI Lavi. При этом в создании J-10 принимали участие российские консультанты из ОКБ МиГ и ЦАГИ, в результате чего самолет получил двигатель от научно-производственного объединения "Сатурн".

Ранее мы писали о том, как разработка истребителя J-10 стала революционным шагом вперед для Военно-воздушных сил КНР. Дело в том, что до разработки этой машины в Китае использовали либо советские самолеты, либо их лицензионные копии.