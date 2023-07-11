Минус пикап и МТЛБ: ВСУ применили ПЗРК "Стугна-П" против техники РФ под Бахмутом (видео)

Украинские бойцы выследили две единицы военной техники ВС РФ, которые быстро перемещались по полям на участке фронта под Бахмутом. Чтобы уничтожить угрозу, понадобилось по одному выстрелу из ПТРК.

Бойцы ВСУ ударили из ПТРК "Стугна-П" по российской военной технике на Бахмутском отрезке фронта в Донецкой области. Благодаря эффективному удару удалось обезвредить живую силу ВС РФ и определенное количество боеприпасов. Видео с отработкой ПТРК опубликовано на официальной странице Facebook Сухопутных войск ВСУ.

В заметке указано, что бой с российскими оккупантами вели бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. Константина Острожского. Враг потерял две единицы военной техники и живую силу на неустановленном участке фронта под Бахмутом.

На видео видно, как ПТРК "Стугна-П" попадает по целям:

сначала догоняет российский пикап с живой силой и БК — он быстро ехал по полю неподалеку от ЛЭП;

Пикап ВС РФ

затем запускается ракета по МТЛБ.

Попадание по МТЛБ ВС РФ

Командование не указывает, сколько именно единиц живой силы потеряло подразделение ВС РФ.

ВСУ поражают пикап и МТЛБ ВС РФ на Бахмутском отрезке фронта

МТЛБ — это бронетранспортер, который выпускался еще с 60-ых гг. в СССР. Устройство способно двигаться со скоростью 60 км/ч. и вмещает 13 человек (2 чел. — экипаж, 11 чел. — десант). В военном пикапе может поместиться 4-5 чел. (ориентировочно). Таким образом, благодаря точному удару из ПТРК "Стугна-П" из состава ВС РФ могло выбыть почти 20 человек.

Напоминаем, Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео выстрела из ПТРК "Стингер". Ракета попала в дрон-камикадзе, который атаковал Киевскую область в 4 утра 11 июля.

Тем временем украинский дрон попал по так называемому"российскому франкенштейну" ВС РФ. Устройство получило такое название, потому что к обычному бронетранспортеру наварили сверху зенитную установку, которая должна была бы защищать от атаки с воздуха. Но украинскому беспилотнику зенитка не помешала попасть в цель.