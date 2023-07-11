Ночная атака на Киевщину: в ВСУ показали, как боец из ПЗРК Stinger сбил дрон-камикадзе "Шахед"

Командование Сухопутных сил ВСУ опубликовало видео, на котором показан мастер-класс по уничтожению "Шахедов" иранского производства.

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Боец Ингулецкой бригады Александр Лавроненко попал в российско-иранский беспилотник "Шахед", который атаковал Киевскую область в ночь на 11 июля. Короткое видео противостояния опубликовано на официальной странице Facebook Сухопутных войск ВСУ.

На видео указано, что Лавроненко служит в 60-ой отдельной механизированной Ингулецкой бригаде. Кроме того, видно время, когда именно произошло уничтожение ударного беспилотника Shahed-136 — в 04:41 в ночь с 10 на 11 июля.

Первые кадры поединка показывают вражеский дрон в прицеле FIM-92 Stinger — это едва заметное пятнышко, которое постоянно движется в поле зрения.

Дрон-камикадзе ВС РФ — в прицеле ПЗРК "Стингер"

На третьей секунде наблюдения боец выпускает ракету, которая летит в сторону вражеского барражирующего боеприпаса.

Момент поражения показывают с другого ракурса — снимают местность где-то на Киевщине. За кадром слышно, как работают пулеметы и стрелковое оружие — бойцы пытаются попасть по "Шахеду". Через мгновение ракета из ПЗРК Stinger попадает в российский беспилотник и он падает, пылая, на землю.

Момент попадания ПЗРК "Стингер" по российскому дрону на Киевщине

Последние кадры записи показывают лицо бойца, спасшего Киевскую область от удара российского дрона, который в заметке командования Сухопутных сил ВСУ подписан как "Герань-2".

Меткий выстрел из ПЗРК Stinger по дрону ВС РФ на Киевщине

Отметим, FIM-92 Stinger — переносные зенитно-ракетные комплексы, которые в США выпускаются, начиная с 1978 года. Комплекс предназначен для обезвреживания воздушных целей на высоте от 180 м до 3,8 км. Стоимость — около 60-70 тыс. долл. Украина начала получать ПЗРК данного типа с первых дней войны, в том числе — и от США. По состоянию на март 2022 года их было около 2 тыс. шт. Кроме того, определенное количество этих комплексов поступают в пакетах помощи, которые в течение войны ВСУ получает от американского правительства.

Между тем дроны-камикадзе "Герань-2" — это замаскированные российскими надписями иранские дроны Shahed-136. Стоимость дрона — около 20-50 тыс. долл.

Напоминаем, командование Воздушных сил ВСУ утром 11 июля рассказало детали о ночной атаке дронов-камикадзе "Шахед" ВС РФ. Под ударом оказалась Киевская область и порт Одессы — кое-где на месте падения обломков начался пожар.

Утром 10 июля российская авиация атаковала гуманитарный штаб Орехово на Запорожье. К вечеру ГСЧС завершила разбор завалов: погибло 10 человек.