Завалы разобрали: количество жертв авиаудара РФ по Орехову увеличилось до 10, — ГСЧС (видео)

Спасатели завершили поисковые работы менее чем за сутки. Под обломками здания, в котором раздавали воду и гуманитарную помощь, обнаружили новые тела погибших людей.

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В Орехове в Запорожье работники ГСЧС завершили разбор завалов на месте российского авиаудара по центру гуманитарной помощи. Окончательное количество жертв — 7 человек. Об этом говорится в официальном Telegram-канале службы.

В сообщении указано, что 10 июля из-под руин достали тела еще трех жертв атаки ВС РФ. Информация опубликована в 20:56, когда завершились поисково-спасательные работы.

Между тем еще несколькими часами ранее на сайте ГСЧС указывали, что ожидают отыскать два тела. На фотографиях, сделанных на месте работ, показаны масштабы разрушения:

пространство перед уцелевшим зданием устлано обломками сооружения, по которому ударили россияне;

Обстрел Орехова — двор покрыт обломками

ковши экскаватора разгребают обломки досок и кирпичей;

Обстрел Орехова — на месте взрыва работает экскаваторе

во время разбора завалов спасатели используют "болгарку";

Обстрел Орехова — инструменты спасателей

плиты перекрытия сложились, как "карточный домик".

Обстрел Орехова — плиты на месте удара

Также пресс-служба ГСЧС опубликовала видео с работой спасателей, а рядом — волонтерскую службу World Central Kitchen, которая кормила всех причастных к разбору остатков здания.

Спасательные работы в Орехово на Запорожье

Отметим, ВС РФ нанесли авиаудар по Орехово утром 10 июля. В Запорожской ОГА заявили, что российский снаряд ударил по зданию, где местные жители получали гуманитарную помощь. Кроме того, российские снаряды также повредили школу — об этом рассказал Юрий Малашко, глава ОВА, в официальном Telegram-канале.

Представительница ООН Дениз Браун прокомментировала обстрел Орехова в Запорожье. В ее заявлении указано, что россияне попали в пункт раздачи воды, организованный партнерами Гуманитарного фонда. Также она требовала провести расследование действий ВС РФ, при этом подчеркнула, что ООН и дальше будет помогать украинцам, которые страдают от российских преступлений.

Напоминаем, несколько дней назад ВС РФ ударили по центру города Львова. Один из снарядов попал в верхний этаж многоквартирного дома, также были повреждены общежития университета, учебное заведение, офисное здание. Количество погибших — 10 человек.

Между тем международная организация Human Rights Watch не сказала ни слова об очередном преступлении россиян. Зато предостерегли и Украину, и Россию от использования кассетных боеприпасов.

Вопрос о кассетных боеприпасах был решен без участия HRW: правительство США объявило, что в новом пакете помощи — определенное количество подобных снарядов.