Ракетный обстрел Львова: последствия крупнейшей разрушительной атаки по городу (фото, видео)

Самой молодой жертве российского удара всего 21 год. Более 30 домов были повреждены. Разбор завалов специалистами экстренных служб продолжается.

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В ночь на 6 июля российские войска атаковали Львов и нанесли значительный ущерб гражданскому населению. Глава Львовской области Максим Козицкий в Facebook сообщил подробности.

Он рассказал, что по состоянию на 11 часов представители экстренных служб подтвердили гибель четырех человек. Самой молодой девушке, которую сегодня ночью в городе убила российская ракета, был всего 21 год.

"Россия убивает нашу молодежь. Наше будущее", — заявил руководитель.

Самой старшей погибшей было 95. Женщина, которая пережила Вторую мировую войну, не смогла выжить во время российского вторжения.

В медицинской помощи нуждались 34 человека. Из них — 13 госпитализировали. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Это наиболее разрушительная атака, организованная российскими захватчиками, по мирному населению на Львовщине с начала полномасштабной войны. Козицкий отметил, что рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. Оно в надлежащем состоянии и на момент тревоги было открыто.

"Из всего дома в укрытии находились только пять человек. Очень обидно", — высказался он.

Разрушенная инфраструктура и поисковые работы ГСЧС

Гражданская инфраструктура подверглась значительным разрушениям. Более 30 домов были повреждены, более 25 квартир, 10 общежитий, два вуза, дом ребенка, санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове. В целом 150 абонентов остаются без электроснабжения.

ГСЧС продолжает проводить поисковые работы в 1, 3 и 4 подъездах разрушенного дома. Специалисты эвакуировали 14 автомобилей с подъездных путей. Психологами ГСЧС оказана помощь 112 лицам. На видео можно увидеть работу инженерной техники и последствия разрушений.

Реакция мэра Львова на последствия атаки 6 июля 2023 года

Городской голова Андрей Садовый в эфире "Радио Свобода" отреагировал на сообщения о закрытых укрытиях на территории Львова во время российской ракетной атаки. По его словам, поблизости есть очень большое специализированное помещение. Тревогу проигнорировало большое количество людей.

"Вот это трагедия. Да, возможно, некоторые укрытия не являются идеальными. Но они есть. Они в рабочем состоянии", — заявил он.

Напомним, 6 июля в результате ракетного удара России были разрушены десятки домов. Район удара перекрыли для проведения ликвидации последствий атаки. В Воздушных силах Украины рассказали, что сначала ракеты летели в северном направлении, но впоследствии изменили курс.