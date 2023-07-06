Ракетний обстріл Львова: наслідки найбільшої руйнівної атаки по місту (фото, відео)

Наймолодшій жертві російського удару лише 21 рік. Понад 30 будинків були пошкоджені. Розбір завалів фахівцями екстрених служб триває.

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У ніч на 6 липня російські війська атакували Львів та завдали значної шкоди цивільному населенню. Очільник Львівщини Максим Козицький у Facebook повідомив подробиці.

Він розповів, що станом на 11 годину представники екстрених служб підтвердили загибель чотирьох осіб. Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у місті вбила російська ракета, був лише 21 рік.

"Росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє", – заявив керівник Львівщини.

Найстаршій загиблій було 95. Жінка, яка пережила Другу світову війну, не змогла вижити під час російського вторгнення.

Медичної допомоги потребували 34 людини. З них – 13 госпіталізували. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Це найбільш руйнівна атака, організована російськими загарбниками, по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни. Козицький зазначив, що поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані та на момент тривоги було відчинене.

"Зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро", – висловився він.

Зруйнована інфраструктура та пошукові роботи ДСНС

Цивільна інфраструктура зазнала значних руйнувань. Понад 30 будинків були пошкоджені, понад 25 квартир, 10 гуртожитків, два виші, будинок дитини, санаторна школа. Пошкоджена одна підстанція у Львові. Загалом 150 абонентів залишаються без електропостачання.

ДСНС й надалі проводить пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку. Фахівці евакуювали 14 автомобілів з під'їзних шляхів. Психологами ДСНС надано допомогу 112 особам. На відео можна побачити роботу інженерної техніки та наслідки руйнувань.

Реакція мера Львова на наслідки атаки 6 липня 2023 року

Міський голова Андрій Садовий в ефірі "Радіо Свобода" відреагував на повідомлення про закриті укриття на території Львова під час російської ракетної атаки. З його слів, поблизу є дуже велике спеціалізоване приміщення. Тривогу проігнорувала велика кількість людей.

"Оце є трагедія. Так, можливо, деякі укриття не є ідеальними. Але вони є. Вони в робочому стані", – заявив він.

Нагадаємо, 6 липня внаслідок ракетного удару Росії були зруйновані десятки будинків. Район удару перекрили для проведення ліквідації наслідків атаки. У Повітряних силах України розповіли, що спочатку ракети летіли у північному напрямку, але згодом змінили курс.