Второй раз за месяц: ВС РФ атаковали Киевскую область дронами Shahed (фото)

По данным КГВА, все иранские БПЛА, запущенные ночью по украинской столице были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

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В ночь на 11 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киевскую область беспилотными летательными аппаратами Shahed. Об этом пишет пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Сообщается, что это уже вторая воздушная атака иранских дронов на столицу на месяц. По данным КГВА, беспилотники были запущены с южного направления, предположительно, из краснодарского края РФ.

"Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны", — заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Позже начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов показал последствия ночной атаки российских оккупантов. По его словам, обломки БПЛА найдены в одном из населенных пунктов столичного региона

Как отмечает Небытов, из-за российской атаки повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, а также вспыхнул травяной настил. Обошлось без пострадавших.

Последствия обстрела Киевской области

Напомним, что по данным СМИ от 10 июня, российские оккупанты применяют в селах Харьковской области боеприпасы с флешеттами. Использование подобных снарядов в гражданской застройке считается военным преступлением.

Также сообщалось, что 10 июля ВС РФ нанесли удар авиабомбой по городу Орехов в Запорожской области. В момент вражеской атаки мирные жители получали гуманитарную помощь. Пункт распределения воды, который был установлен и обслуживался партнером Гуманитарного фонда ООН для Украины, был разрушен во время удара.