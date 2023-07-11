Ночная атака "Шахедов": россияне атаковали зерновой терминал в порту Одесской области

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате попадания обломков сбитых БПЛА произошло возгорание припортовых терминалов, в том числе зернового. Возгорание было оперативно ликвидировано.

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В ночь на 11 июля российские оккупанты совершили атаку на южные регионы Украины. Из акватории Черного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-136". Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Силы противовоздушной обороны не дали реализовать враждебный план атаки зернового терминала одного из Одесских портов. 22 дрона уничтожены силами ПВО юга, два попали в админздание припортового объекта", — сообщил он.

Также Кипер отметил, что в результате попадания обломков сбитых БПЛА произошло возгорание припортовых терминалов, в том числе зернового.

Пожар оперативно ликвидирован, критические разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

Кроме того, ситуацию на юге прокомментировал и спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Коварный план атаки зернового терминала одного из портов Одесщины силы противовоздушной обороны не дали реализовать", — добавил он.

Ночной обстрел Украины 11 июля — последние новости

В ночь на 11 июля российские оккупанты снова атаковали мирные украинские города. В частности от иранских БПЛА могла пострадать столица. Россияне запустили на Киев дроны-камикадзе Shahed, однако безуспешно. Украинские силы ПВО справились с враждебными целями и ликвидировали их. Также иранские беспилотники также "посетили" Одесскую область. После того, как была объявлена воздушная тревога, начали звучать громкие взрывы и работать ПВО.

А 10 июля сообщалось, что количество жертв авиаудара РФ по Орехову увеличилось до 10 человек. Спасатели завершили поисковые работы менее чем за сутки. Под обломками здания, в котором раздавали воду и гуманитарную помощь, обнаружили новые тела погибших людей.