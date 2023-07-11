Нічна атака "Шахедів": росіяни атакували зерновий термінал у порту Одеської області

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, унаслідок влучання уламків збитих БПЛА сталося загоряння припортових терміналів, зокрема зернового. Займання було оперативно ліквідовано.

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У ніч на 11 липня російські окупанти здійснили атаку на південні регіони України. З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136". Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Сили протиповітряної оборони не дали реалізувати ворожий план атаки зернового терміналу одного з Одеських портів. 22 дрони знищено силами ППО півдня, два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта", — повідомив він.

Також Кіпер зазначив, що внаслідок влучання уламків збитих БПЛА сталося загоряння припортових терміналів, зокрема зернового.

Пожежу оперативно ліквідовано, критичних руйнувань і постраждалих не зафіксовано.

Крім того, ситуацію на півдні прокоментував і спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Підступний план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини сили протиповітряної оборони не дали реалізувати", — додав він.

Нічний обстріл України 11 липня — останні новини

У ніч на 11 липня російські окупанти знову атакували мирні українські міста. Зокрема від іранських БПЛА могла постраждати столиця. Росіяни запустили на Київ дрони-камікадзе Shahed, однак безуспішно. Українські сили ППО впоралися з ворожими цілями та ліквідували їх. Також іранські безпілотники також "відвідали" Одеську область. Після того, як було оголошено повітряну тривогу, почали лунати гучні вибухи та працювати ППО.

А 10 липня повідомлялося, що кількість жертв авіаудару РФ по Оріхову збільшилася до 10 осіб. Рятувальники завершили пошукові роботи менш ніж за добу. Під уламками будівлі, у якій роздавали воду та гуманітарну допомогу, виявили нові тіла загиблих людей.