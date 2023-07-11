Обучат в Дании: пилоты ВСУ начнут тренироваться на F-16 в августе, — СМИ

Помимо Дании, тренировочные центры также планируют открыть в Румынии. Союзники Украины надеются увидеть первые результаты от обучения в начале следующего года.

Коалиция из 11 стран начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе. Тренировки будут проходить в августе в Дании, а учебный центр для дальнейшей подготовки пилотов создадут в Румынии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц.

По информации издания, исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс лунд Польсен сообщил журналистам, что надеется увидеть результаты от тренировок уже в начале следующего года.

При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что для поставок F-16 в Украине необходимо одобрение США.

"У нас есть американское "да" по тренировкам, следующий шаг, конечно, должен быть американское "да" на непосредственное использование F-16 на поле боя украинскими пилотами. Это следующий шаг", — отметил Рютте.

Что известно о тренировках украинских пилотов на истребителях F-16

Коалиция западных стран в июне рассматривала Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов на истребителях F-16. В Минобороны страны не подтверждали, однако и не опровергали информацию о том, что подобные переговоры ведутся.

В июле Высший совет обороны Румынии (CSAT) во главе с президентом Клаусом Йоханнисом одобрил создание в стране центра подготовки пилотов для управления истребителями F-16.

Изначально на базе планируют обучать румынских пилотов, а затем открыть двери для пилотов из стран НАТО и союзников альянса, в том числе для Украины.

О готовности проводить тренировки для украинских летчиков на истребителях F-16 на своей территории заявляла Дания. В разработанном совместно с Нидерландами плане предполагалось, что тренировки пройдут на датской базе военно-воздушных сил Скрюдструп в Южной Ютландии, где расположены истребители.

Как известно, члены НАТО Дания и Нидерланды возглавляют усилия международной коалиции по подготовке пилотов и вспомогательного персонала, обслуживанию самолетов и поставке F-16 в Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в конце июня сообщал, что тренировки для украинских летчиков должны быть начаться в первый месяц лета, но из-за неправильных расчетов сроки сдвинулись.

Ранее Фокус писал, что 21 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал дату обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Первые современные истребители от союзников, по мнению гаранта, Украина может получить к концу осени или началу зимы.