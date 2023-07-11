"Сдерживание и оборона": НАТО развернет на границе РФ и Беларуси 300 тысяч военных, - Столтенберг

В НАТО утверждают, что утвердили наиболее сильный план обороны со времен окончания холодной войны. Помимо значительного увеличения военного присутствия на территориях вблизи Беларуси и России, Альянс также увеличил инвестиции в оборону.

В НАТО утвердили план развертывания 300 тысяч военных на восточном фланге, который включает Польшу, Латвию, Эстонию, Литву, Румынию, Словакию, Венгрию и Болгарию, а также значительно расширили закупки в сфере обороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита Альянса в Вильнюсе.

Триста тысяч военнослужащих будут приведены в состояние высокой готовности. Речь идет, в частности, о военно-воздушных и военно-морских силах Альяна. По словам Столтенберга, это самый всеобъемлющий план обороны со времен окончания холодной войны, призванный противостоять двум основным угрозам — России и терроризму.

"Надежное сдерживание и оборона требуют надежной промышленной базы. Поэтому лидеры одобрили новый План действий по оборонному производству. Это ускорит совместные закупки, повысит функциональную совместимость и создаст инвестиции и производственные мощности", — продолжил глава НАТО.

Инфографика DW/ Восточный фланг НАТО Фото: DW

По его словам, союзники взяли на себя твердое обязательство ежегодно инвестировать в оборону не менее 2% ВВП. Одиннадцать членов Альянса уже достигли или превысили этот контрольный показатель, и ожидается, что в следующем году их число существенно возрастет.

Напомним, необходимость увеличить военное присутствие на своем восточном фланге в НАТО рассматривали после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году. В июне 2022 года, спустя четыре месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Альянсе вновь прозвучали заявления об увеличении своего военного присутствия на территории, находящейся близко к государству-агрессору. Тогда речь шла о развертывании более 300 тысяч военных на восточном фланге. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что точный масштаб и состав сил прорабатываются и окончательный переход к плану завершится в 2023 году.

11-12 июля в Вильнюсе проходит ежегодный саммит НАТО. Украина не получила приглашение к переговорам о вступлении в Альянс. При этом в НАТО согласились снять требование о Плане действий по членству, что, по мнению главы Альянса Йенса Столтенберга, изменит путь членства Украины с двухэтапного на одноэтапный.

Фокус также писал о том, что у Украины есть "окно возможностей" в этом году, чтобы отвоевать захваченные ВС РФ территории. Выборы в 2024 году в США и России могут изменить ситуацию.