Бои продолжаются в окрестностях Бахмута за улицу Юбилейную — пресс-офицер бригады ВСУ (видео)

У российских оккупантов остается наиболее безопасное направление Попасная — Бахмут для проведения логистических действий.

В окрестностях Бахмута продолжаются бои за улицу Юбилейную. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал Олег Калашников, пресс-офицер 26 артиллерийской бригады им. Генерал-Хорунжого Романа Дашкевича.

Украинские защитники и в дальнейшем ведут тяжелые бои на северном и южном флангах вблизи Бахмута. Российские войска пытаются усилить это направление резервами.

"Они бросили три полка, из них два — на направление Берховка и один — на Клещеевку", — заявил Олег Калашников.

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Пресс-офицер 26 бригады отметил, что враг постоянно пытается проводить контрнаступательные действия. Уничтожение логистики российских военных сейчас является одной из главных задач для Сил обороны Украины.

У российских оккупантов остается самое безопасное направление это Попасная — Бахмут. Именно по этой дороге они поставляют все необходимое.

"Истребляем много их личного состава и выискиваем артиллерийские системы", — пояснил он.

У захватчиков не наблюдается дефицит боеприпасов. Информация об этом не соответствует действительности.

Бои переместились на окраины Бахмута. По словам Калашникова, Силы обороны не атакуют город "в лоб" и не проводят прямого наступления, поскольку не намерены терять своих людей, как это делает Россия.

"Продолжаются в окрестностях Бахмута. Продолжаются бои за улицу Юбилейную", — добавил Олег Калашников.

Улица Юбилейная на окраине Бахмута Фото: DeepState

Напомним, в аналитическом отчете американского Института изучения войны 10 июля сообщили, что Силы обороны Украины захватили господствующие высоты в районе Бахмута, взяли город под огневой контроль и продолжают наступать на Запорожском и Донецком направлениях. ВСУ установили огневой контроль над самим городом и продвинулись на юг от населенного пункта.