Силы обороны взяли под огневой контроль Бахмут и продвигаются на Запорожье, — ISW (карта)

Силы обороны установили огневой контроль под Бахмутом и продолжают наступать под Запорожьем.

Related video

Силы обороны Украины захватили господствующие высоты в районе Бахмута и взяли город под огневой контроль и продолжают наступать на Запорожском и Донецком направлениях. Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете американского Института изучения войны за 10 июля.

Луганская область

10 июля продолжались бои на линии Купянск-Сватово-Кременная. Российские штурмовые отряды "Шторм-З" достигли незначительных успехов в районе Новоселовского Луганской области. Российские милблогеры сообщили, что ВС РФ отбили украинские штурмы и ДРГ вблизи Новоселовского и якобы продвинулись на юг от Купянска и захватили неопределенные позиции вблизи Куземовки. Российская сторона заявила, что российские войска отбили украинские штурмы вблизи Кармазиновки и Дибровы и провели успешные наступательные операции вблизи Торского и к югу от Кременной в районе Серебрянского леса. 10 июля украинский Генштаб сообщил, что российские силы провели неудачный штурм к западу от Спорного.

Донецкая область

10 июля в Генштабе Украины сообщили, что за прошедшую неделю украинские войска освободили 4 квадратных километра территории на бахмутском направлении, а всего с начала операции освободили 24 квадратных километра. Заместитель министра обороны Украины сообщила, что ВСУ установили огневой контроль над самим Бахмутом и продвинулись на юг от Бахмута. Министерство обороны РФ и российские милблогеры заявили, что россияне отбили украинские атаки на Берховку (6 км к северо-западу от Бахмута) и Клещиевку (7 км к юго-западу от Бахмута).

Генштаб Украины сообщил, что Силы обороны отбили российские атаки вблизи Северного, Красногоровки и Марьинки.

Южное направление

10 июля российская сторона заявила о диверсиях и разведке, которые проводили Силы обороны в районе Приютного и пробовали продвинуться на юг от Ровнополя, а также вблизи Старомайорского и Урожайного. Также ВСУ проводили контрнаступательную операцию к югу от Орехова на западе Запорожской области — осуществили механизированное наступление и продвинулись на 2 км к северо-востоку от Работино.

На геолокационных кадрах, опубликованных 9 июля, видно, что Силы обороны продвинулись на юго-восток от Орехова в направлении Новопокровки.

10 июля ВС РФ нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по западному (правому) берегу Херсонской и Николаевской областей. Российский милблогер заявил, что ситуация на восточном (левом) берегу не изменилась, а российские войска продолжают контрбатарейный огонь и воздушную разведку украинских позиций на западном берегу.

Напомним, что Силы обороны разгромили "кадыровцев" под Бахмутом. Вместе с "кадыровцами" тяжелые потери понесли военнослужащие 83 ОДШБр и 57/72 отдельных мотострелковых бригад ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ снова потеряли гордость своего танкового парка благодаря успешной работе Печерской бригады НГУ. Бойцы ликвидировали российский танк Т-90М "Прорыв".