Не удалось спрятаться: бригада Нацгвардии уничтожила танк Т-90М "Прорыв" (видео)

Российские войска снова потеряли гордость своего танкового парка благодаря успешной работе Печерской бригады Национальной Гвардии Украины.

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Бойцы 27-й Печерской бригады Национальной Гвардии Украины ликвидировали российский танк Т-90М "Прорыв". Подробности сообщили 10 июля в пресс-службе МВД в Telegram.

В сообщении указано, что аэроразведка военных успешно зафиксировала вражескую технику. Впоследствии тяжелую бронетехнику войск РФ ликвидировали с помощью БПЛА.

Видео сопровождается пропагандистским роликом. В нем механик-водитель оккупантов заявляет, что эта техника имеет большую мощную силу. Танк якобы способен успешно избегать артиллерийского обстрела.

Уничтожение танков Т-90М "Прорыв" летом 2023 года

Бригада "Маґура" с помощью САУ Paladin уничтожила танк Т-90М "Прорыв" в Запорожье. Удачный выстрел удалось осуществить благодаря аэороразведке — беспилотник заметил российский танк, который прятался в лесополосе. После удара выжил только один член экипажа. Он спасся и решил быстро покинуть локацию вблизи бронемашины. Остальной экипаж, похоже, сгорел.

В июне ВСУ взорвали новый танк оккупантов Т-90М "Прорыв". Аэроразведчики выследили бронетехнику среди деревьев, после чего артиллеристы нанесли точные удары снарядами. Успешное попадание произошло на Луганщине.

В конце июня Силы обороны Украины уничтожили российский танк в Донецкой области . Тяжелая бронетехника врагов уничтожена в Донецкой области. Сначала местонахождение танка зафиксировали беспилотники. Впоследствии благодаря артиллерии техника была уничтожена.

Напомним, одной из разрекламированных в РФ особенностей танка Т-90М "Прорыв" является новая башня, которая должна быть очень защищенной. Специалисты "Уралвагонзавода" сделали все "не слишком качественно". В начале июня российский танкист высказался о последствиях попадания по танку Т-90М "Прорыв" в левый борт. По его словам, расхваленное российским Минобороны бронирование начало расходиться по шву.