Не вдалося сховатися: бригада Нацгвардії знищила танк Т-90М "Прорыв" (відео)

Російська війська знову втратили гордість свого танкового парку завдяки успішній роботі Печерської бригади Національної Гвардії України.

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Бійці 27-ої Печерської бригади Національної Гвардії України ліквідували російський танк Т-90М "Прорыв". Подробиці повідомили 10 липня у пресслужбі МВС в Telegram.

У повідомленні зазначено, що аеророзвідка військових успішно зафіксувала ворожу техніку. Згодом важку бронетехніку військ РФ ліквідували з допомогою БПЛА.

Відео супроводжується пропагандистським роликом. У нього механік-водій окупантів заявляє, що ця техніка має неабияку потужну силу. Танк нібито здатен успішно уникати артилерійського обстрілу.

Знищення танків Т-90М "Прорыв" влітку 2023 року

Бригада "Маґура" за допомогою САУ Paladin знищила танк Т-90М "Прорыв" на Запоріжжі. Вдалий постріл вдалось здійснити завдяки аеоророзвідці — безпілотник помітив російський танк, який ховався у лісосмузі. Після удару вижив лише один член екіпажу. Він врятувався і вирішив швидко залишити локацію поблизу бронемашини. Решта екіпажу, схоже, згоріла.

У червні ЗСУ підірвали новий танк окупантів Т-90М "Прорыв". Аеророзвідники вистежили бронетехніку серед дерев, після чого артилеристи завдали влучних ударів снарядами. Успішне влучання відбулося на Луганщині.

Наприкінці червня Сили оборони України знищили російський танк на Донеччині. Важка бронетехніка ворогів знищена на Донеччині. Спочатку місцеперебування танка зафіксували безпілотники. Згодом завдяки артилерії техніка була знищена.

Нагадаємо, однією з розрекламованих у РФ особливостей танку Т-90М "Прорыв" є нова башта, яка має бути дуже захищеною. Фахівці "Уралвагонзаводу" зробили все "не надто якісно". На початку червня російський танкіст висловився щодо наслідків влучання по танку Т-90М "Прорыв" у лівий борт. З його слів, розхвалене російським Міноборони бронювання почало розходитись по шву.