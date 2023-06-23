Вероятно, "Прорыв": Силы обороны Украины уничтожили российский танк в Донецкой области (видео)
Сначала местонахождение танка зафиксировали беспилотники, а впоследствии благодаря украинской артиллерии техника была уничтожена.
Благодаря аэроразведке Государственной пограничной службы на фронте ликвидирован российский танк. В Telegram ведомства опубликовали соответствующее видео.
В заметке говорится о том, что тяжелая бронетехника врагов уничтожена в Донецкой области. Сначала местонахождение танка зафиксировали беспилотники. Впоследствии благодаря артиллерии техника была ликвидирована.
В Telegram военного эксперта Игаля Левина говорится о том, что украинские войска могли уничтожить российский танк Т-90М "Прорыв". Эта тяжелая бронетехника считается одной из лучших в армии захватчиков.
Уничтожение танков Т-90М "Прорыв" в войне с Россией
Украинские войска регулярно уничтожают танки Т-90М "Прорыв" на фронте. Так, в конце мая бойцы ВСУ добили танк ВС РФ Т-90М "Прорыв" под носом у оккупантов. На одной из позиций захватчики оставили технику без присмотра, чем удачно и воспользовались украинские аэроразведчики, поскольку быстро координаты были переданы артиллерии.
Также в начале июня ВСУ взорвали новый танк оккупантов Т-90М "Прорыв". Аэроразведчики выследили бронетехнику среди деревьев, после чего артиллеристы нанесли точные удары снарядами. С начала полномасштабной войны россияне потеряли уже 21 танк этой модификации.
Одной из разрекламированных в РФ особенностей танка Т-90М "Прорыв" является новая башня, которая должна быть очень защищенной. Специалисты "Уралвагонзавода" сделали все "не слишком качественно". Российский танкист рассказал о последствиях попадания по танку в левый борт. Бронирование начало "расходиться по шву", что еще раз подтвердило отсутствие достойного и качественного обслуживания техники.
Напомним, в июне бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады вышли победителями в противостоянии с российскими дронами и артиллерией. Украинские защитники прямой наводкой уничтожают огневые позиции и наблюдательные пункты оккупантов в бывшем элеваторе.