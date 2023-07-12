"Поддерживал РФ": США ввели санкции против главы разведки Сербии

Александр Вулин поддерживал отношения с сербским торговцем оружием Слободаном Тешичем, помогая ему обеспечить перемещение поставок оружия через границы, а также использовал свое влияние и публичность для поддержки России и усиления ее влияния на Западных Балканах.

Минфин США ввел блокирующие санкции против директора Агентства безопасности и информирования Сербии Александра Вулина. Об этом сообщают на сайте ведомства.

По информации министерства, Вулина подозревают в содействии международной преступной группировке, а также незаконным операциям с наркотиками. Коррупционные сделки, которые проводились при поддержке главы разведки Сербии, способствовали "злонамеренной деятельности России в Сербии и регионе".

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении физического лица в Сербии в соответствии с Указом президента (E.O.)", — говорится в сообщении американского минфина.

В частности, в ведомстве отмечают, что директор Агентства безопасности и информирования Сербии поддерживал взаимовыгодные отношения с сербским торговцем оружием Слободаном Тешичем, который находится под санкциями США, помогал ему обеспечить беспрепятственное перемещение незаконных поставок оружия через границы. Вулин, по информации Минфин США, использовал свое влияние и публичность для поддержки России и предоставлял РФ платформу для усиления влияния на Западных Балканах.

Известный торговец оружием Слободан Тешич находится под санкциями США

Против главы сербской разведки ввели жесткие санкции — его включили в SDN-лист. Все американские активы Вулина будут заморожены.

"Министерство финансов, не колеблясь, будет преследовать тех, кто злоупотребляет своим положением в личных целях, подрывая при этом эффективное и демократическое управление на Западных Балканах", — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.

Фокус ранее писал о том, что президент Сербии Александр Вучич не сомневается в участии иностранных спецслужб при подготовке неудавшегося мятежа Евгения Пригожина и его "вагнеровцев". По мнению сербского гаранта, западные службы замешаны и во многих других вещах, которые происходят на европейском континенте в последнее время.